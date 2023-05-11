США направляет в бой против россии искусственный интеллект: чем будет заниматься (видео)

Наши союзники создали специальный искусственный интеллект в связи с войной в Украине

В США решили всерьез взяться за вранье россиян, которое они регулярно распространяют в сети. Для этого наши союзники создали специальный искусственный интеллект, который будет отсеивать фейки о войне в Украине.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Госдеп США создал онлайн-агрегатор контента об Украине с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы собирать российскую дезинформацию, а затем делиться ею с партнерами по всему миру.

"Мы работаем с партнерами в академических кругах, чтобы надежно выявлять фальшивый текст, созданный российскими чат-ботами…россия продолжает лгать и распространять непрерывный поток дезинформации о своей агрессивной войне против Украины, чтобы скрыть или оправдать свои ужасные преступления", — говорит он.

Госсекретарь предупредил, что доступ к искусственному интеллекту авторитарными правительствами "несет угрозу их укрепления", и может позволить им "еще эффективнее использовать социальные медиа, чтобы манипулировать своими народами и сеять раскол среди своих противников".

Напомним, ранее мы писали о том, что россия по новой запускает один из любимых фейков об Украине.

Также мы сообщали, что россия запустила новый фейк о "химической атаке".