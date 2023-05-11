США спрямовує у бій проти росії штучний інтелект: чим займатиметься (відео)

Наші союзники створили спеціальний штучний інтелект у зв’язку з війною в Україні

У США вирішили всерйоз взятися за брехню росіян, яку вони регулярно поширюють у мережі. Для цього наші союзники створили спеціальний штучний інтелект, який відсіюватиме фейки про війну в Україні.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Держдеп США створив онлайн-агрегатор контенту про Україну за допомогою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, а потім ділитися нею з партнерами по всьому світу.

"Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти фальшивий текст, створений російськими чат-ботами... Росія продовжує брехати і поширювати безперервний потік дезінформації про свою агресивну війну проти України, щоб приховати чи виправдати свої жахливі злочини", — каже він.

Держсекретар попередив, що доступ до штучного інтелекту авторитарними урядами "несе загрозу їх зміцнення", і може дозволити їм "ще ефективніше використовувати соціальні медіа, щоб маніпулювати своїми народами та сіяти розкол серед своїх супротивників".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія по новій запускає один із улюблених фейків про Україну.

Також ми повідомляли, що росія запустила новий фейк про "хімічну атаку".