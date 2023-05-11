Оккупанты в панике заявляют о наступлении ВСУ почти по всему фронту (карта)

Российские военкоры массово стали сообщать о якобы наступлении ВСУ и попытках форсировать Днепр. Информация официально не подтверждена

После заявления главаря ЧВК "Вагнер" о том, что россияне массово бегут с позиций в Бахмуте, российские пропагандисты начали заявлять о том, что ВСУ якобы пошли в контрнаступление. Российские военкоры и другие рупоры кремля заявляют о том, что украинская армия пытается атаковать сразу на нескольких участках фронта. В Генштабе ВСУ эту информацию никак не комментируют. Вполне возможно, что это очередной "вброс" российского ИПСО.

Так, вечером 11 мая как по команде часть пропагандистских Telegram-каналов начала публиковать "тревожные" сообщения о том, что контрнаступление ВСУ уже началось. Поступают сообщения о том, что ВСУ готовят десантную операцию в Херсонской области из района Берислава, на Ореховском направлении россияне заявили о якобы применении "химического оружия ВСУ", а на окраинах Харькова заметили колонны с техникой, в том числе и западной.

Пропагандисты на столько боятся контрнаступления ВСУ и на столько не уверены в собственной армии, что даже предполагают, что украинские солдаты могут зайти в Белгородскую область.

Итак, о чем заявляют пропаганисты:

ВСУ пошли в атаку под Майорском ( Донецкая область ), где активные бои идут с самого утра 11 мая. Солдаты российской армии пытаются противостоять украинской армии.

), где активные бои идут с самого утра 11 мая. Солдаты российской армии пытаются противостоять украинской армии. Армия Украины намерена форсировать Днепр в районе Берислава, чтобы перебраться на левый берег Херсонской области в Каховку и Новую Каховку. В близи Берислава, по словам пропагандистов, наблюдается скопление десантных катеров.

в Каховку и Новую Каховку. В близи Берислава, по словам пропагандистов, наблюдается скопление десантных катеров. В Запорожской области вблизи населенного пункта Орехов якобы ВСУ применили "химическое оружие" и после одного вдоха оккупанты теряют сознание.

вблизи населенного пункта Орехов якобы ВСУ применили "химическое оружие" и после одного вдоха оккупанты теряют сознание. В Харькове на объездной дороге замечены колонны танков, в том числе и западных, которые движутся в сторону границы с россией. Россияне предполагают, что Украина решила "обострить ситуацию на северном фронте". Воекноры предполагают, что ВСУ могут угрожать Белгородской области или же попытаются перерезать пути снабжения оккупационных войск на Сватовском направлении.

на объездной дороге замечены колонны танков, в том числе и западных, которые движутся в сторону границы с россией. Россияне предполагают, что Украина решила "обострить ситуацию на северном фронте". Воекноры предполагают, что ВСУ могут угрожать Белгородской области или же попытаются перерезать пути снабжения оккупационных войск на Сватовском направлении. ВСУ якобы пытаются окружить Бахмут с флангов.

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