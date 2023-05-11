Оккупанты в панике заявляют о наступлении ВСУ почти по всему фронту (карта)
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Российские военкоры массово стали сообщать о якобы наступлении ВСУ и попытках форсировать Днепр. Информация официально не подтверждена
После заявления главаря ЧВК "Вагнер" о том, что россияне массово бегут с позиций в Бахмуте, российские пропагандисты начали заявлять о том, что ВСУ якобы пошли в контрнаступление. Российские военкоры и другие рупоры кремля заявляют о том, что украинская армия пытается атаковать сразу на нескольких участках фронта. В Генштабе ВСУ эту информацию никак не комментируют. Вполне возможно, что это очередной "вброс" российского ИПСО.
Так, вечером 11 мая как по команде часть пропагандистских Telegram-каналов начала публиковать "тревожные" сообщения о том, что контрнаступление ВСУ уже началось. Поступают сообщения о том, что ВСУ готовят десантную операцию в Херсонской области из района Берислава, на Ореховском направлении россияне заявили о якобы применении "химического оружия ВСУ", а на окраинах Харькова заметили колонны с техникой, в том числе и западной.
Пропагандисты на столько боятся контрнаступления ВСУ и на столько не уверены в собственной армии, что даже предполагают, что украинские солдаты могут зайти в Белгородскую область.
Итак, о чем заявляют пропаганисты:
- ВСУ пошли в атаку под Майорском (Донецкая область), где активные бои идут с самого утра 11 мая. Солдаты российской армии пытаются противостоять украинской армии.
- Армия Украины намерена форсировать Днепр в районе Берислава, чтобы перебраться на левый берег Херсонской области в Каховку и Новую Каховку. В близи Берислава, по словам пропагандистов, наблюдается скопление десантных катеров.
- В Запорожской области вблизи населенного пункта Орехов якобы ВСУ применили "химическое оружие" и после одного вдоха оккупанты теряют сознание.
- В Харькове на объездной дороге замечены колонны танков, в том числе и западных, которые движутся в сторону границы с россией. Россияне предполагают, что Украина решила "обострить ситуацию на северном фронте". Воекноры предполагают, что ВСУ могут угрожать Белгородской области или же попытаются перерезать пути снабжения оккупационных войск на Сватовском направлении.
- ВСУ якобы пытаются окружить Бахмут с флангов.
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