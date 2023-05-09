Есть несколько вариантов контрнаступления ВСУ, но окончательное решение еще не принято: Данилов раскрыл подробности

Окончательные решения касательно контрнаступления будут приниматься в кабинете президента

Пока россияне боятся контрнаступления ВСУ и в панике разрабатывают методички, как себя вести в таком случае, в Украине еще не утвердили его проведение. По словам секретаря СНБО, Верховный Главнокомандующий еще не утвердил сроки проведения контрнаступления и основные направления продвижения войск.

Об этом Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона. Он еще раз подчеркнул, что достоверной информацией касательно планов контрнаступления в Украине и за ее пределами владеет ограниченное количество человек.

Данилов отметил, что окончательные решения по поводу сроков проведения контрнаступления будут приниматься в кабинете президента Зеленского.

"В кабинете Верховного Главнокомандующего – президента нашей страны будет приниматься крайнее решение относительно сроков и направлений (контрнаступления – Ред). И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институций на Западе, поверьте: людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", — рассказал секретарь СНБО в эфире телемарафона.

На сегодняшний день Украина разрабатывает несколько вариантов контрнаступления. Каждый из них разрабатывается под определенные обстоятельства и будет применен в случае необходимости на фронте.

"Не нужно ожидать или не ожидать (контрнаступления – Ред). Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в том числе", — отметил Алексей Данилов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава украинского Минобороны назвал два условия для начала контрнаступления ВСУ. А перед этим он заявлял, что ожидания украинцев от контрнаступления ВСУ перегретые. Ожидание людей следующей победы наших военных — это нормальное явление, но ожидания не должны быть завышенными.