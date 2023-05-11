Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления Украины: "Можем двигаться вперед, но..."

Зеленский считает, что ВСУ уже готовы к наступлению, но стоит подождать

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не самое лучшее время для начала контранступления ВСУ.

Об этом он сообщил в интервью BBC.

По словам украинского лидера, сейчас у украинской армии есть необходимое вооружение для наступления.

"С тем, что у нас есть мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы бы потеряли много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Нам все еще нужно немного больше времени", — сказал он.

Глава государства добавил, что некоторые боевые бригады ВСУ прошли обучения в странах НАТО и являются "готовыми" к наступлению.

При этом Зеленский отметил, что на данный момент армии все еще нужно "кое-что", в том числе бронетехника, которую сейчас Украина "получает партиями".

Украинский президент подчеркнул, что не сомневается в способности нашей армии провести наступление. По его словам, сейчас высоки риски заморозки войны, на что рассчитывает страна-агрессор.

Ранее "Телеграф" приводил словам секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Зеленский еще не утвердил сроки проведения контрнаступления и основные направления продвижения войск.