Кулеба дал важный совет по поводу контрнаступления ВСУ

Дмитрий Кулеба не советует относиться к грядущему контрнаступлению ВСУ как к последнему

Украина готовится к контрнаступлению, однако к нему нельзя относиться как к "последней битве", ведь то, какими будут его результаты, зависит от многих факторов.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами BILD.

Он подчеркнул, что если Украина не освободит все свои территории от российских оккупантов в ходе ожидаемого контрнаступления, это будет означать только одно — нужно готовиться к следующему.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если нам удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то в конце вы скажете, что да, оно было последним, а если нет, то значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению", — сказал глава МИД Украины.

Отметим, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Верховный Главнокомандующий еще не утвердил сроки проведения контрнаступления и основные направления продвижения войск. Окончательные решения по поводу сроков проведения контрнаступления будут приниматься в кабинете президента Зеленского. Однако россияне вовсю готовятся к нему и раздают своим бойцам методички с банальными советами.

Как сообщал "Телеграф", в ближайшие недели атаки россиян как на прифронтовые города, так и на те, что находятся в глубоком тылу, усилятся. Таким образом оккупанты пытаются запугать украинцев и сорвать контрнаступление ВСУ.