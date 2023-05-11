"Наихудший сценарий": пригожин о тяжелой ситуации россиян в Бахмуте

ВСУ продолжают давить на российских захватчиков в Бахмуте, заставляя тех бежать

Не проходит ни дня без заявлений главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина о том, что в Бахмуте все плохо для российской армии. Бравые сообщения о продвижении оккупантов по украинской земле резко сменились жалобами на то, что российские солдаты бегут с позиций и наемникам приходится своими силами прикрывать фланги.

Как сообщает пресс-служба ЧВК "Вагнера", российские солдаты бегут без боя с тех позиций, которые наемники пригожина завоевывали "кровью и жизнями". На флангах ситуация развивается для россиян "по наихудшему сценарию".

"Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", — заявил он.

При этом он добавил, что штурмовые группы "вагнеровцев" продолжают наступать в самом Бахмуте, продвигаясь на запад и даже вошли в так называемое "Гнездо" (укрепрайон ВСУ в западной части Бахмута). По словам пригожина, до западных границ Бахмута наемникам осталось около 625 метров.

Также сообщается, что утром 11 мая в российских Telegram-каналах начали сообщать, что подразделения российской армии оставили позиции к северо-западу от Бахмута близ дороги Часов Яр-Бахмут. В примерно в обед стало известно, что оккупационные войска покинули важные позиции в районе Клещеевки, но затем их удалось вернуть "вагнеровцам" и сейчас они их удерживают.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что евгений пригожин обмолвился о каком-то "веселом дедушке", который может по итогу оказаться "законченным муд**ом". В кремле эти слова расценили, как намек на путина и считают, что в последнее время ЧВК "Вагнер" действует не в интересах россии, а в своих собственных.