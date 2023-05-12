Впервые официально: в Минобороны подтвердили успехи ВСУ в Бахмуте

Несмотря на шквал российских фейков, ВСУ за неделю не только не потеряли ни одной позиции в Бахмуте, но и продвинулись

В Минобороны Украины рассказали о ситуации в Бахмуте, откуда недавно сбежала российская 72 отдельная мотострелковая бригада. Этот город имеет для россии почти сакральное значение и поэтому она продуцирует много лжи и фейков вокруг того, что происходит там.

Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

"В течение недели в российских телеграмм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральное", — пишет она.

Маляр констатировала, что описывая ситуацию в Бахмуте, оккупанты хвалят себя, выдумывают "новости" о своем успехе и клевещут на военное командование Украины. Россияне также распространяют ложную информацию о нехватке оружия у ВСУ, вероятно, пытаясь оправдать свои неудачи на Бахмутском направлении.

Маляр тезисно описала ситуацию в Бахмуте за текущую неделю:

врагу не удалось реализовать свои планы;

оккупанты понесли большие потери в живой силе;

наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;

ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе Украина не потеряла.

Как ранее рассказывал "Телеграф", главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил 11 мая, что российские солдаты бегут без боя с тех позиций, которые наемники пригожина завоевывали "кровью и жизнями". На флангах ситуация развивается для россиян "по наихудшему сценарию".