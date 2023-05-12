У шойгу заявили, что ВСУ наступают: назвали направление

Прорывов обороны российских войск якобы не допущено

В россии продолжают в панике сообщать о наступлении ВСУ. Министерство обороны россии заявляет, что украинские воины проводят наступление на Соледарском направлении в Донецкой области Украины "на всей линии боевого соприкосновения протяженностью 95 километров".

Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игоря Конашенков, пишет "Интерфакс".

"На соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 километров", — сказал он.

За день, по заявлению Минобороны, подразделениями ВСУ предприняли 26 атак, в которых участвовали более тысячи военнослужащих и до 40 танков.

"Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", — заявляет конашенков.

Также представитель Минобороны рф подчеркнул, что штурмовые отряды при поддержке Воздушно-десантных войск ведут бои в западной части Бахмута. За прошедшие сутки якобы было совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка "Донецкой народной республики"", — добавил он.

В то же время конашенков заявляет, что в отражении атак ВСУ были задействованы военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин устроил истерику заявив, что ВСУ начали наступление и что оно идет уже полным ходом.