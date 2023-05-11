пригожин в истерике рассказал о наступлении ВСУ: "Оно уже идет полным ходом"

пригожин считает, что ВСУ уже начали масштабное контрнаступление

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин считает, что ВСУ уже начали контрнаступление, хотя президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью сказал о необходимости выждать паузу.

В общении с российскими СМИ пригожин отметил, что наступление ВСУ уже идет "полным ходом".

По его словам, подразделения украинской армии якобы заходят во фланги и имеют определенный успех.

"Для ВСУ важно проломить артёмовское (Бахмутское, — Ред.) направление, следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходом на территории рф, а также Запорожье, после чего планируется задействовать северное и южное направления. Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением. Наступление ВСУ началось", — сказал в истерике главарь боевиков.

Также пригожин добавил, что ВСУ якобы уже "полностью задействовали всю технику, которую им передал Запад".

Ранее "Телеграф" приводил слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинский президент еще не утвердил сроки проведения контрнаступления.