На фоне успехов ВСУ в Бахмуте: пригожин написал письмо шойгу с неожиданным предложением (фото)

евгений пригожин пригласил министра обороны рф посетить Бахмут

Главарь боевиков из ЧВК "Вагнера" евгений пригожин продолжает истерить на фоне ситуации в Бахмуте. На этот раз он пригласил в частично оккупированный российской армией город министра обороны рф сергея шойгу.

Об этом свидетельствует открытое письмо от 11 мая, опубликованное пресс-службой пригожина.

В нем боевик написал, что украинские военные имеют определенные успехи в боях за Бахмут. В частности, ВСУ удалось прорвать фланги, за которые якобы отвечали подразделения российской армии.

"На флангах ЧВК "Вагнера", где находятся подразделения ВС РФ, противник совершил ряд успешных контратак. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть в Бахмут, чтобы самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", — написал главарь ЧВК в письме к шойгу.

Также в письме пригожин не упустил возможности и похвастался, что его боевики якобы "захватили Бахмут на 95%.

Отметим, что пригожин не впервые публично обращается к шойгу. Ранее он обвинял его в том, что из-за "бездействия минобороны рф" ЧВК "Вагнера" несет огромные потери.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны Украины опубликовали последнюю информацию о событиях, происходящих в Бахмуте.