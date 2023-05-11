Укр

Война — день 442: оккупанты "огребают" под Бахмутом от ВСУ, но продолжают атаковать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Бои за Украину длятся 442 дня
Бои за Украину длятся 442 дня

Оперативно о главном 11 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 442 дня. Враг продолжает предпринимать попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом ВСУ стойко держат линию фронта и местами производят локальные контратаки. Вместе с тем оккупанты продолжают беспощадно разрушать украинскую инфраструктуру, а ущерб нанесенный за год полномасштабной войны составляет сотни миллиардов долларов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 США впервые разрешили использовать конфискованные активы российских олигархов на восстановление Украины. Пока речь идет о 5,4 миллиона долларов, принадлежащих владельцу "Царьград ТВ" Константину Малофееву

О том, что происходило 8 мая, читайте в материале: Война — день 439: "праздничный" террор от оккупантов и попытки завершить захват Бахмута

Узнать о главных событиях 9 мая можно в публикации: Война — день 440: оккупанты "отмечают" 9 мая ракетным террором Украины и усиленно давят на Бахмут

С данными за 10 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 441: ВСУ бьют оккупантов под Бахмутом, а российские обстрелы городов не прекращаются

Теги:
#Украина #Россия #Война