Повлиять на россию: в ЕС назвали страну, которая может помочь закончить войну в Украине

Евросоюз пересматривает свои отношения с Китаем и требует от него использовать свое влияние на россию, чтобы подтолкнуть ее уйти из Украины

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай, который направил в Киев и москву "посредника" в переговорах, подтолкнуть россию покинуть территорию Украины. В противном случае, отношения между Европейским Союзом и Пекином никогда не смогут развиваться нормально.

Об этом Боррель заявил на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Стокгольме (Швеция).

"Мы призываем Китай как постоянного члена Совета безопасности ООН повлиять на Россию, чтобы она остановила эту войну, и играть конструктивную роль в достижении справедливого мира для Украины", – сказал он.

Боррель также представил европейским министрам иностранных дел концептуальный документ о пересмотре всего комплекса отношений между ЕС и Китаем. Дипломаты должны обсудить его.

Документ затрагивает различные сферы отношений с Пекином, это и устранение дисбаланса торговли, и предотвращение чрезмерной зависимости ЕС от Китая в ряде технологических областей. Также речь идет об урегулировании существующих разногласий, особенно в сфере прав человека. Кроме того, концепция содержит упоминания о проблемах в сфере безопасности, включая ситуацию в Тайваньском проливе и войну в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Европе впервые заговорили о том, чтобы ввести санкции против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса во время войны в Украине. Ожидается, что ограничения коснутся тех компаний, которые продавали россиянам оборудование для оружия.