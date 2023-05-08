Китаю достанется за помощь россии: Европа впервые заговорила о санкциях, в Пекине уже ответили

Еврокомиссия готовится на этой неделе усилить санкции против россии и ввести вслед за США санкции против китайских компаний

В Европе впервые заговорили о том, чтобы ввести санкции против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса во время войны в Украине. Ожидается, что ограничения коснутся тех компаний, которые продавали россиянам оборудование для оружия.

Об этом пишет Financial Times. Сообщается, что речь идет о семи компаниях, которые уже включены в новый пакет европейских санкций. Обсуждать его планируют в Брюсселе на этой неделе.

Также известно, что часть этих компаний уже под санкциями, но от США. Речь идет о компаниях 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics и Sigma Technology. К примеру, компания 3HC Semiconductors, которая производит чипы для компьютеров, обвиняется в "попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и/или оборонной промышленной базы россии". Компания King-Pai поставляет в россию микроэлектронику, которую оккупанты используют системах наведения крылатых ракет и другом вооружении.

До этого момента в Брюсселе избегали ссор с Китаем так как не было доказательств помощи россии, но сейчас европейцы могут вызвать недовольство Пекина, который пытался в их лице найти союзников в противостоянии с США. Также под санкции могут попасть и иранские компании, которые производят и поставляют в россию дроны. Вдобавок к этому ЕС предлагает расширить перечень запрещенных к ввозу в россию товаров.

Также санкции могут коснуться запрета на вход в порты стран ЕС для нефтяных танкеров, которые без уважительных причин отключают системы самоидентификации в море и тем самым скрывают свое местонахождение. Таким образом, по словам СМИ, россия пытается обходить нефтяное эмбарго, делая вид, что "черное золото" привозят из какого-то другого региона.

"ЕС стремится решить проблему обхода санкций в более широком смысле. Проект включает меры, которые позволили бы ЕС ограничить продажу определенных товаров третьим странам, если дипломатическое давление не изменит их поведение", – пишет FT.

В министерстве иностранных дел Китая уже отреагировали на это, пишет CNN. Представители страны заявили, что выступают против любых мер, которые касаютя запретов торговли, основанных на отношениях Китая с россией.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Китай решительно выступает против незаконных санкций или юрисдикции длинных рук над Китаем из-за китайско-российского сотрудничества", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на очередном брифинге для прессы в понедельник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько россия сможет финансировать войну в Украине, несмотря на все введенные санкции. По подсчетам зарубежных СМИ, у страны-агрессора должно хватить денег еще минимум на год.