Несмотря на все санкции: сколько еще россия сможет финансировать войну в Украине - назван срок

В слитых в сеть данных американской разведки появилась интересная информация об рф

Вопреки всем наложенным на россию санкциям, у страны-агрессора должно хватить денег на продолжение финансирования войны в Украине еще как минимум на один год.

Об этом, пишет The Washington Post, ссылаясь на информацию из рассекреченного в результате утечки доклада американской разведки.

Влияние ограничительных мер прочувствовали на себя российские высокопоставленные чиновники, госструктуры и представители бизнеса. Но в то же время они попытались к ним приспособиться. Хотя с политикой кремля в отношении Украины согласны далеко не все представители российской экономической элиты, они вряд ли откажутся от поддержки владимира путина.

"москва полагается на повышение корпоративных налогов, свой суверенный фонд благосостояния, увеличение импорта и адаптируемость бизнеса, чтобы помочь смягчить экономическое давление", — говорится в документах.

WP отмечает, что в докладе американской разведки нет оценки эффективности последних ограничительных мер в отношении россии, а также долговременных последствий от введения потолка цен на российскую нефть.

"Даже если россия теоретически может финансировать войну еще на год, просочившаяся оценка не рассматривает другие факторы, которые могут повлиять на боеспособность россии, такие как расходы на боеприпасы и необходимость вербовки или набора новых солдат", — заявляется в докладе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2023 года в сеть попали секретные документы Пентагона. В них, в том числе, была информация о предстоящем контрнаступлении ВСУ и планах США и НАТО относительно него.