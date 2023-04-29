Как в США производят снаряды для Украины: опубликованы фото

Америка готовит боеприпасы "с прицелом" на предстоящую войну с Китаем

Начатая враждебной россией война показала, что Запад не был готов к тому, что снарядов, находившихся в его распоряжении на февраль 2022 года, может не хватить для проведения боев высокой интенсивности.

Поэтому, согласно решениям встреч в формате "Рамштайн", союзники Украины пытаются удовлетворить появившийся "снарядный голод", наращивая производство боекомплекта.

О том, как это происходит на конкретном производстве "где-то в глубинной Америке", показало польское издание "Газета Выборча".

Спецкор издания побывал на одном из важнейших производителей боеприпасов армии США – фабрике с древней историей, построенной угольными баронами в начале 20 века в городе Скрентон (штат Пенсильвания).

Scranton Army Ammunition Plant (SCAAP) – это предприятие Объединенного командования боеприпасов (JMC) армии США, производящее снаряды большого калибра и мины для Министерства обороны.

"Производство 155-мм патронов значительно возросло в конце 2022 года за счет поставок боеприпасов на украинский фронт ", — отмечает представитель издания.

Кроме 155 мм снарядов SCAAP также выпускает 105-мм артиллерийские снаряды, а также снаряды для пушек на самолетах и боеприпасы для минометов.

В разговорах с корреспондентом на Scranton Army Munitions Plant отмечали, что завод является ключевым компонентом многомиллиардного плана Пентагона по модернизации и ускорению производства боеприпасов и оборудования не только для поддержки Украины, но и для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем.

Сделав "правильные" выводы с первого года войны в Украине, США намерены потратить миллиарды на модернизацию заводов по производству боеприпасов.

Напомним, что вместе с США Украине активно помогает с вооружением и Великобритания, чьи поставки даже вынуждают кремль впадать в истерику и сыпать проклятия на весь мир.