Российские дипломаты, скрывая, что их армия тоже пользуется аналогичными боеприпасами, уже называют оружие "токсичным"

Младший министр ВС Великобритании Джеймс Хиппи подтвердил – несмотря на многочисленные российские истерики, танковые снаряды с обедненным ураном были переданы Украине. Речь идет о боеприпасах для танков Challenger 2, пополнивших список "тысяч снарядов", получивших ВСУ на свой баланс.

Ответ Хиппи опубликован на официальном сайте с вопросом к британскому Минобороны. Вполне прогнозировано, что подобная информация получила широкий резонанс среди российских политиков, и они уже начали в сети настоящую истерику.

Джеймс Хиппи подчеркнул, что из соображений оперативной безопасности количество переданных боеприпасов с обедненным ураном, а также число уже использованных на поле боя озвучиваться не будут. Однако факт передачи снарядов официально подтвержден.

На это почти сразу отреагировали представители посольства рф в Лондоне, обвинившие британцев в поддержке "киевского режима".

"Комментарии Джеймса Гиппи являются мрачным свидетельством безжалостной политики англосаксов по поводу тотальной эскалации "прокси-конфликта", который они сами развязали в Украине", — пишут российские "дипломаты".

При этом, конечно, они почему-то не вспоминают, что именно благодаря распоряжению российского диктатора владимира путина в Украине 24 февраля 2023 г. началась полномасштабная война. Вместо своего президента россияне почему-то решили обвинить в этом каких-нибудь призрачных "англосаксов".

Представители посольства рф пытаются убедить весь мир, что поставки подобного оружия Киеву — очередной шаг к "превращению Украины в радиоактивную свалку".

"Мы призываем британские власти не питать иллюзорные надежды на то, что ей удастся обойтись без зла, привлекая вооруженные силы Украины к ответственности за токсичные боеприпасы, которые сейчас есть в их распоряжении. Лондону не удастся переложить вину за их преступления на своих киевских партнеров" — говорится в сообщении российской стороны.

Подобная реакция посольства не осталась незамеченной другими пользователями сети. Достаточно быстро россиянам напомнили, что их военные тоже пользуются снарядами с обедненным ураном, а также напомнили — от применения такого оружия окупантов может спасти быстрая релокация на родину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к общей российской истерике по поводу снарядов с обедненным ураном в свое время присоединились глава Чечни рамзан кадыров и непризнанный президент Беларуси александр лукашенко.

В США же на предыдущие реакции россиян быстро нашли оптимальный ответ — предложили убраться со своими танками из Украины, чтобы уберечь их от "радиации".