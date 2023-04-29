Як у США виготовляють снаряди для України: опубліковані фото

Америка готує боєприпаси "з прицілом" на майбутню війну з Китаєм

Розпочата ворожою росією війна показала, що Захід не був готовий до того, що снарядів, що були у його розпорядженні станом на лютий 2022 року, може не вистачити для проведення боїв такої інтенсивності.

Тому згідно з рішеннями зустрічей у форматі "Рамштайн" союзники України намагаються задовольнити існуючий "снарядний голод", нарощуючи виробництво боєкомплекту.

Про те, як це відбувається на конкретному виробництві "десь у глибинній Америці", показало польське видання "Газета Виборча".

Спецкор видання побував на одному з найважливіших виробників боєприпасів армії США – фабриці з давньою історією, побудованій вугільними баронами на початку 20-го століття в місті Скрентон (штат Пенсільванія).

Scranton Army Ammunition Plant (SCAAP) — це підприємство Об’єднаного командування боєприпасів (JMC) армії США, яке виробляє снаряди великого калібру та міномети для Міністерства оборони.

"Виробництво 155-мм набоїв значно зросло наприкінці 2022 року за рахунок поставок боєприпасів на український фронт", — відмічає представник видання.

Крім 155-мм снарядів SCAAP також випускає 105-мм артилерійські снаряди, а також снаряди на гармат на літах та боєприпаси для мінометів.

У розмовах з кореспондентом на Scranton Army Munitions Plant зазначали, що завод — ключовий компонент багатомільярдного плану Пентагону з модернізації та прискорення виробництва боєприпасів і обладнання не лише для підтримки України, але й для підготовки до потенційного конфлікту з Китаєм.

Зробивши "правильні" висновки з першого року війни в Україні, США мають намір витратити мільярди на модернізацію заводів з виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, що разом з США Україні активно допомагає з озброєнням і Велика Британія, чиї поставки навіть змушують кремль впадати в істерику і сипати прокльони на весь світ.