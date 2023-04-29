Война — день 430: оккупанты бьют по мирным городам, а ВСУ форсируют Днепр

Оперативно о главном 29 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 430 дней. Особенно напряженной остается ситуация под Бахмутом, Авдеевкой и Кременной. Вблизи последнего населённого пункта россияне пытаются держать оборону, из-за чего ограничивают наземные удары. Вместе с тем контрнаступление ВСУ пока откладывается из-за неблагоприятных погодных условий, хотя в СМИ появилась информация об успехах украинских защитников в форсировании Днепра. На фоне этого оккупанты продолжают ракетный террор мирных городов, вследствие чего продолжают гибнуть мирные люди.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Пренебрежение к жизни гражданских: Госдеп США о последнем ракетном ударе по Украине.

00:00 Оккупанты обстреляли территорию больницы и частную застройку в поселке Белозерка Херсонской области. В результате обстрелов погибла 57-летняя женщина, еще три человека — ранены.

Узнать о главных событиях 26 апреля можно в публикации: Война — день 427: оккупанты штурмуют Бахмут, а ВСУ разрушают объекты россиян в тылу

С данными за 27 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 428: оккупанты атакуют на востоке, а ВСУ "небольшими, но уверенными шажками" ведут контрнаступление

О том, что происходило 28 апреля, читайте в материале: Война — день 429: россияне устроили ракетную атаку, прилет в Умани