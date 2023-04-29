Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий специально для "Телеграфа" рассказал, как создаются украинские дроны

В оккупированном Севастополе в Крыму 29 апреля красиво горели в Казачьей бухте резервуары с топливом на нефтебазе. А атаковали их – и весьма успешно – некие неопознанные беспилотники.

Ничего принципиально нового не случилось. Мы наблюдаем продолжение процесса, который начался еще летом прошлого года. И постепенно набирает оборотов.

Это процесс создания в каком-то роде самодельных, экспериментальных, а далее – малосерийных дронов дальнего радиуса действия. Стартовал он с момента, когда начались проблемы с предоставлением западными союзниками Украине так называемой "длинной руки" (дальнобойного вооружения). Речь о ракетах ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности), дронах типа MQ-9 Reaper. Мы их давно просим. Но нам не дают. Стало понятно, что стоит политический блок. Одна из "красных линий", которые не готов переходить "дедушка Байден".

После чего десятки разных украинских команд (и государственные оборонные предприятия, и частные компании, которые ранее занимались совсем другими вещами, и просто волонтерские группы, собранные энтузиастами) оказались в роли "гаражных стартапов". И начали работу над созданием украинских дронов дальнего радиуса действия. В первую очередь – дронов-камикадзе.

Ключевые требования к таким беспилотникам следующие.

Первое – дальность полета в районе 1 тысячи км, чтоб можно было достать москву белокаменную. Потому что об ударах по москве мечтает каждый украинский дронщик.

Второе – возможность собирать такие дроны из неспецифических, не военных компонентов. А на базе, к примеру, аграрных дронов, других гражданских беспилотников, которые можно купить в свободной продаже.

Второе условие еще и делает такие дроны дешевле. Ведь очень большая стоимость западных беспилотников во многом связана с тем, что там используются специальные военные технологии.

Так что десятки украинских команд, таких себе "кулибиных", мастерят разные варианты ударных дронов из доступных в свободной продаже гражданских компонентов. И, по мере изготовления, регулярно их испытывают. Именно поэтому, примерно с августа прошлого года, мы периодически становимся свидетелями таких испытаний. В условиях большой войны никто не занимается испытаниями на полигонах. Все, даже еще "не допиленные" изделия испытываются непосредственно в бою. Не долетит, не сработает – мы ничем не рискуем. А долетит – получаем не просто удачное испытание, но и выполненную боевую задачу.

Двумя любимыми направлениями для испытаний таких дронов являются московское и крымское направления. По российским пабликах мы видим, как всё чаще и больше находят то тут, то там беспилотники, которые не долетели. Действительно, белокаменную мы пока что не достали. Но ключевое тут – "пока что". Потому что расстояние всё уменьшается. Последние дроны-недолеты находились в районе 50 км от москвы, а то и в ее пределах. То есть, осталось "допилить" совсем немного.

Второе направление для испытаний этих "кустарных", малосерийных изготовлений – временно оккупированный Крымский полуостров. И потому что его освобождение является одним из ключевых мечтаний всего украинского народа. И потому что на крымском направлении можно одновременно использовать и воздушные, и морские дроны. И именно с морскими связан наш наибольший пока успех – октябрьская атака на российские корабли в севастопольских бухтах. Это стало первым в истории массированным использованием морских дронов против регулярного флота противника. И это уже включается в программу обучения офицеров военно-морских сил стран НАТО. Мы создали мировой прецедент.

Ну, а 29 апреля, когда произошло "гори-гори ясно" на нефтебазе в Севастополе, уничтожив, по данным ГУР, более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн (предназначались для нужд Черноморского флота рф) мы явно наблюдали испытание очередной версии воздушного дрона. И испытание явно успешное. Именно эта нефтебаза обеспечивала мазут и дизель для кораблей и подлодок рф, с которых и далее по нам запускают "Калибры". Так что, с военной точки зрения, такое попадание можно считать большим военным успехом.

Думаю, что далее, с каждой неделей, мы будем наблюдать увеличение такого рода успешных испытаний. Когда десятки команд в конкурентных условиях, но постоянно обмениваясь информацией, создают дроны, те с каждым разом становятся всё более эффективными. И некоторые, вероятно, уже могут конкурировать с западными коммерческими разработками.

Ну, а судьба Крыма сейчас определяется не дронами. Его судьба будет определяться на левобережной Херсонщине и на временно оккупированной части Запорожья. С момента, когда наши войска прорвут там оборону врага и займут левый берег Днепра, удержать Крым у россиян шансов фактически не будет. Но туда еще надо дойти. И левый берег Днепра, и Азовское побережье Запорожской области – серьезно укреплены противником. Но, подчеркиваю, когда (без всяких "если") эта оборона будет сокрушена, полуостров может быть освобожден даже быстрее, чем Донбасс.