Враг давит на Донбассе и имеет новую тактику ракетных обстрелов: свежие карты боев

Оккупанты пытаются держать оборону на Купянском направлении

Пока украинцы и западные партнеры живут в ожидании украинского контрнаступления, ВСУ продолжают героическую борьбу по всем направлениям фронта. Особенно напряженной остается ситуация под Бахмутом, Авдеевкой и Кременной. Вблизи последнего населённого пункта россияне пытаются держать оборону, из-за чего ограничивают наземные удары в этом районе.

Более подробно о ситуации на фронте рассказали аналитики Института изучения войны в свежей сводке. По данным специалистов, россияне могли приступить к переброске резервов на Бахмутское направление.

Восток Украины

Оборона россиян наиболее заметна на Купянском направлении. Российские источники сообщали о боевых столкновениях вблизи Новоселовского, Ольшаны и Крахмального. Однако общая линия фронта вблизи Купянска стабильна, ведется разведка и обмен взаимными артударами. Генштаб ВСУ сообщает, что армия рф в этом районе пока оставила наступательные действия, но пытается укреплять позиции.

Карта боев на Донбассе 28.04.2023

При этом под Кременной ситуация несколько напряженнее — враг попытался ударить в направлении Серебрянского леса. Об успешности этой атаки не сообщается. Также есть данные о боях под балкой Журавка и вблизи Макеевки.

В Бахмуте и окрестностях за прошедшие сутки нет никаких подтвержденных успехов оккупантов. Однако они продолжают напоседать. Тем временем украинские защитники удачно отразили атаки вблизи Орехово-Василовки, Богдановки и Ивановского. Некоторые из российских "военкоров" утверждали, что "вагнеровцам" якобы удалось прорваться у Хромового, однако подтверждений этому пока нет. По всей вероятности, российская армия начала передислокацию подразделений, чтобы усилить имеющиеся под Бахмутом группировки.

Карта боев за Бахмут 28.04.2023

Также за прошедшие сутки продолжались атаки врага вдоль линии Авдеевка-Донецк. Украинским военным удалось успешно отбросить врага под Авдеевкой, Северным, Первомайским, Красногоровкой и Марьинкой. Российские источники утверждают об удачном продвижении вблизи Водяного, Невельского и Северного.

На западе Донецкой области 27 апреля не проводились никакие наземные атаки врага — по крайней мере, этому нет никаких официальных подтверждений.

Карта боев на востоке Украины 28.04.2023

Юг Украины

Россияне продолжают милитаризировать территорию ЗАЭС, очевидно, переживая из-за возможного начала контрнаступления ВСУ. В частности, по данным британской разведки, на крышах реакторов станции оккупанты расположили огневые позиции, а также положили многочисленные мешки с песком.

Карта боев в Запорожской области 28.04.2023

Тем временем, украинские военные продолжают бить по скоплениям силы и боеприпасов российских захватчиков на оккупированных территориях. Особенно эффектно это удается на левобережной Херсонщине — за последние дни удалось уничтожить несколько сосредоточений российских сил вблизи Корсуньки и Рыбачьего. Поврежден и российский наблюдательный пункт в селе Казачьи Лагеря.

Карта боев на юге Украины 28.04.2023

В ответ русские войска ведут ракетные обстрелы по мирным городам Украины. По данным ОК "Юг", враг вполне мог изменить общую тактику подобных атак, выбирая снаряды, которые труднее отслеживать средства ПВО.

Телеграф сообщал, что нынешняя ночь стала для многих украинцев очень беспокойной. В частности, взрывы слышали жители Киевщины и Днепра, а в Умани произошел прилет в жилую многоэтажку.