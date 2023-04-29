Известный блогер, военный журналист и писатель Александр Карпюк (Серж Марко) рассказал об общих чертах российских сторонников войны

В нынешнем российском "промилитарном" обществе есть одно веяние, которое можно сказать — общее. Это общая волевая импотенция.

Гиркин устраивает "Клуб Безяйцевых Патриотов", чья задача собирать и деактивировать недовольных войной россиян, выпуская их пар негодования в воздух. Типа такой "Да, бояре му*аки, но против Путина идти нельзя!". И этой повесткой он старается охватить всех недовольных. Подконтрольная ФСБ оппозиция, которой дозволенно вякать, чтоб куда-то сливать негатив.

ДНРовские ЛОМы уже который уже несколько месяцев воют про то что знают кто убил Игоря "Череп за 50 тыс.баксов" Мангушева, но никак не признаются. Зато в каждом заявлении по этому делу не устают повторять как им был близок Мангушев, и что это их боевой товарищ. Мангушев видимо близок, но своя шкура и интересы ближе.

Пригожин играет в "справедливого батяню комбата", выделываясь перед АУЕ аудиторией, и продвигая повестку "Я враг, но честный враг", всегда подчеркивая что ЗСУ умеют воевать, украинцы близкий народ и вообще на войне надо быть человеком.

За кадром остаются расстрелы наших пленных вагнерами, и указания не брать пленных живыми в перехватах. Логика ясна, Пригожин пророчит себе политическое будущее, и готовит из себя фигуру что сможет разговаривать с представителями Украины с позиции "врага, но честного и принципиального". Хм, он реально думает дожить до этого? Ну-ну.

Кадыров, снимавший ролики на территории России, как он ездил в Украину, и хвалившийся как его сын "захватил" бойца ВСУ, искренне считая что все вокруг такие же дегенераты как он и в это поверят — теперь что-то вякает недовольное в сторону пяти пленных чеченцев, которых при помощи Пригожина обменяли на 130 бойцов ЗСУ на Пасху (что кстати было подано Пригожином не как обмен, а как "подарок на Пасху"). Сам Кадыров ссыт явиться в Украину, чтоб поднять боевой дух своих соотечественников. В ОАЭ оно как то безопаснее.

Ходаковский засунул язык в задницу власти настолько глубоко, что наверное и говорить не может, хотя это, впрочем, не мешает ему писать посты "сдержанной критики с призывами объединениями против общего врага" в своем телеграм-канале. Этакий Гиркин на минималках, но с оооооочень длинным языком.

Когда у нас произошел Майдан, все стало понятно, кто чего стоит. Как пелена спала. И очень вдруг понятен украинцам стал Янукович. Самое распространенное, что в 2014 году можно было услышать про Януковича во время Майдана, и после, когда он записывал свои ролики из России ломая ручки, это: — Как это ничтожество могло у нас быть президентом? Какой позор!

В России глаза у людей не открылись и после года войны. Хотя какой Янукович…просто напоминаю что там правой рукой и президентом был вообще Медведев.

Поразительно конечно. Иметь такую большую страну с такими богатыми ресурсами, и при этом оставаться рабами на поколения. При этом не видя очевидного в моменты сильнейших потрясений и не обладающих силой воли на какие-либо изменения для себя и своих детей.

"Самый жалкий раб — это человек, отдающий в рабство свой разум и признающий истиной то, чего не признает его разум" (с) Лев Николаевич Толстой.

Источник: пост Марко в Facebook