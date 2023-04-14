"Жаба гадюку": террориста гиркина проверят по дискредитации армии рф

На него пожаловалась женщина из Новосибирска.

Российского террориста и бывшего главаря боевиков в ОРДЛО игоря гиркина-стрелкова потребовали проверить на дискредитацию российской армии. гиркин известен своей критикой действий российских властей во время полномасштабного вторжения. К примеру, в то время, когда россияне пытаются во всем подражать советскому союзу, называя Бахмут Артемовском — гиркин убеждает, что правильное название города-крепости — Бахмут.

Из-за постоянных заявлений о провалах российской армии и неспособности ее воевать на горкина пожаловалась жительница Новосибирска, сообщают российские СМИ. Женщину зовут Татьяна и она говорит о себе, что сама "при погонах".

"Его стримы и другие публикации в соцсетях сильно не понравились даме из Новосибирска. Женщина по имени Татьяна обратилась в органы: по ее версии, бывший министр обороны "ДНР" живет в Питере (что далеко не факт), однако сообщение автоматически пошло к сотрудникам на территории СПб", — говорится в сообщении Telegram-канала "Mash".

В МВД россии заявили, что проверят гиркина относительно "дискредитации вс рф". Татьяна заявила, что 20 марта он выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство страны в том, что военные действия не начались в 2014 году. Тогда, по его словам, от Харькова до Одессы можно было дойти почти без всякого выстрела.

Кроме того, заявители просят подробнее присмотреться к "Клубу рассерженных патриотов" экс-министра обороны "ДНР" и проверить на мошенничество. Подозревают, что якобы гиркин вместе с супругой получал пожертвования на нужды т.з. "СВО", но о них никак не отчитывался. Так что деньги могли идти куда угодно. Сам террорист заявил, что его поведение не изменится.

Соцсети отреагировали на данную новость соответственно. К примеру, в Telegram-канале "Ateo Breaking" в комментариях шутят над тем, что "бешеные собаки едят друг друга", вспоминают известное изречение о лягушке и гадюке, советуют террористу сдаваться в украинский плен или в Международный суд.

Напомним, что ранее гиркин удивил прогнозом на 2023 год. По его мнению, Украина сможет отразить не только Крым, но и оккупировать Кубань и южную часть россии.

Сам гиркин в свое время отправился также воевать против Украины во время полномасштабного вторжения. Его фото в окопе насмешило сеть и вызвало волну мемов.