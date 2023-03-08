Террорист гиркин уже учит шойгу и пригожина правильно называть украинские города

гиркин снова отличился своими высказываниями

Российский террорист и бывший главарь боевиков в ОРДЛО игорь гиркин-стрелков прокомментировал заявление министра обороны рф сергея шойгу и главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина о "достижениях" в "Артемовске" и взялся учить их называть украинский город правильно.

Так, гиркин заявил, что правильное название города — Бахмут. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

"К 8 марта пригожин и шойгу радостно сообщают населению рф о том, что удалось взять пол-Артёмовска (у обоих нерусских новиопов (термин для обозначения представителей так называемой "новой исторической общности" в россии. — Ред.), естественно, язык не поворачивается произнести исконное название города — Бахмут)", — написал он.

Стоит отметить, что в 2015 году было принято решение о переименовании Артемовска и возвращении городу его исторического названия — Бахмут. Однако российские оккупанты в своих кругах называют его прежним названием.

В том же посте террорист подчеркнул, что нисколько не умаляет "героизм" командиров "Вагнера" и взаимодействующих подразделений ВС рф, но результаты жестокой мясорубки никак не свидетельствуют о талантах этих персонажей.

"И, к сожалению, выражаю уверенность в том, что после окончательного взятия города наступление сойдёт на нет перед очередными укрепрайонами противника, возведенными за то время, пока штурмовали Бахмут и Соледар", — добавляет гиркин-стрелков.

По его мнению, зимнее наступление россии завершилось неудачей и незначительные успехи российских оккупантов никак ее не компенсируют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что воины ВСУ начали контрнаступление в районе Бахмута, несмотря на то, что город был практически окружен. Отбросив врага от важной трассы, нашим защитникам удалось сохранить важную линию снабжения.