"Жаба гадюку": терориста гіркіна перевірять щодо дискредитації армії рф

На нього поскаржилася жіночка з Новосибірська

Російського терориста і колишнього ватажка бойовиків в ОРДЛО ігоря гіркіна-стрєлкова зажадали перевірити щодо дискредитації російської армії. гіркін відомий своєю критикою дій російської влади під час повномасштабного вторгнення. До прикладу, у той час, коли росіяни намагаються у всьому наслідувати радянський союз, називаючи Бахмут Артемівськом — гіркін переконує, що правильна назва міста-фортеці — Бахмут.

Через постійні заяви про провали російської армії та нездатність її воювати на гіркіна поскаржилася жителька Новосибірська, повідомляють російські ЗМІ. Жінку звати Тетяна і вона каже про себе, що сама "при погонах".

"Його стріми та інші публікації в соцмережах сильно не сподобалися дамі з Новосибірська. Жінка на ім'я Тетяна звернулася до органів: за її версією, колишній міністр оборони "ДНР" живе у Пітері (що далеко не факт), проте повідомлення автоматично пішло до співробітників на території СПб", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Mash".

В МВС рф заявили, що перевірять гіркіна щодо "дискредитації ЗС рф". Тетяна заявила, що, 20 березня він виклав ролик, де ображав владу, радив мовчати, а не виправдовуватися та звинуватив керівництво країни у тому, що військові дії не розпочалися у 2014 році.Тоді, за його словами, від Харкова до Одеси можна було дійти майже без жодного пострілу.

Крім того, заявники просять детальніше придивитися до "Клубу розсерджених патріотів" ексміністра оборони "ДНР" та перевірити на шахрайство. Підозрюють, що нібито гіркін разом із дружиною отримував пожертвування на потреби т.з. "СВО", але про них ніяк не звітував. Тож гроші могли йти будь-куди. Сам терорист заявив, що його поведінка не зміниться.

Соцмережі відреагували на цю новину відповідно. До прикладу, у Telegram-каналі "Ateo Breaking" в коментарях жартують над тим, що "скажені собаки їдять один одного", згадують відомий вислів про жабу і гадюку, радять терористу здаватися в український полон чи в Міжнародний суд.

Нагадаємо, що раніше гіркін здивував прогнозом на 2023 рік. На його думку, Україна зможе відбити не лише Крим, а й окупувати Кубань та південну частину рф.

Сам гіркін свого часу вирушив також воювати проти України під час повномасштабного вторгнення. Його фото в окопі насмішило мережу та викликало хвилю мемів.