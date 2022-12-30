росія втратить не лише Крим: терорист гіркін здивував прогнозом на 2023 рік

стрілков скаржиться на шойгу та путіна

Російський терорист і колишній ватажок бойовиків в ОРДЛО ігор гіркін-стрєлков поділився своїм прогнозомпочала повномасштабне вторгнення, на його думку, очікує незавидна доля.

Так, під час свого чергового виступу 29 грудня, уривок якого було опубліковано в Telegram-каналі Україна-365, відомий терорист із сумним виглядом поскаржився на дії російського диктатора путіну та голови міноборони росії шойгу, які, за його словами, не здатні на перемогу в війні проти України. Особливо різкими від гіркін були звинувачення на адресу останнього.

"Шойгу провалив СВО (так звану "спецоперацію" — Ред.), перетворив нашу армію на парадно-вихідну установу для проведення феєрверків та свят… Якщо не замінити злодія шойгу та кретина начальника генерального штабу (герасимова — Ред), то війна буде програна", — каже гіркін-стрєлков

Також терорист прогнозує, що за підсумками війни в Україні територія самої росії втратить значну частину.

"І Кубань буде окуповано, і Сочі буде окуповано, і Крим буде окуповано. І не тільки. Все, що буде "смачно" шановним західним і не лише партнерам, все буде окуповано", — думає стрєлков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нове фото терориста гіркіна наробило галасу в мережі.

Також ми повідомляли про те, що ігор гіркін-стрільців вже "навоювався" в Україні і вирушив до себе до Москви.