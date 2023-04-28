Война — день 429: россияне уничтожают Бахмут и строят линии обороны на юге Украины
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Оперативно о главном 28 апреля
Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 429 дней. Боестолкновения происходят по всей линии фронта, при этом оккупанты возводят мощную по их мнению линию обороны. Наиболее сложная ситуация сохраняется на востоке — в районе Бахмута, где россияне продолжают массированные атаки и обстрелы города, в результате чего крупный населенный пункт буквально стирается с лица земли.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Польша по просьбе украинской стороны упростила экспорт беспилотников в Украину — решение вступает в силу с пятницы, 28 апреля.
О том, что происходило 25 апреля, читайте в материале: Война — день 426: оккупанты штурмуют Бахмут и готовятся к новому наступлению
Узнать о главных событиях 26 апреля можно в публикации: Война — день 427: оккупанты штурмуют Бахмут, а ВСУ разрушают объекты россиян в тылу
С данными за 27 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 428: оккупанты атакуют на востоке, а ВСУ "небольшими, но уверенными шажками" ведут контрнаступление