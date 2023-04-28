В Запорожской области "самоликвидировались" десятки оккупантов: подробности

На Юге Украины из-за отравления погибло два десятка оккупантов

В Мелитопольском районе Запорожской области в результате отравления погибло два десятка оккупантов. Массовая гибель врага была связана с отравлением.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По данным силовиков, инцидент в рядах оккупантов произошел 24 апреля.

"Захватчики продолжают нести потери, в частности, и небоевые. Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества, 24 апреля скончались 20 захватчиков", — пишут в Генштабе.

Других подробностей в Генштабе не сообщали.

В то же время в сводке силовиков за минувшие сутки сообщается, что украинские воины уничтожили 540 оккупантов. С первого дня полномасштабного вторжения рф враг потерял почти 190 тысяч солдат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине россиян чаще убивают сами россияне, чем наши военные. По данным оккупантов, довольно часто их солдаты лишаются конечностей из-за того, что им банально не могут правильно наложить жгут.

Также мы писали о том, что оккупанты продолжают нести огромные потери на войне в Украине как в личном составе, так и боевой технике.