Война — день 428: оккупанты атакуют на востоке, а ВСУ "небольшими, но уверенными шажками" ведут контрнаступление

Оперативно о главном 27 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 428 дней. Оккупационные войска продолжают предпринимать попытки наступления на линии Сватово — Кременная, а также под Бахмутом и Авдеевкой, однако локальные бои продолжаются по всей линии фронта. При этом в ВСУ признают, что контрнаступление, постепенно идет "небольшими, но уверенными шажками", но об успехах будет сообщено, когда об этом можно будет говорить.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Санкт-Петербурге слышали взрывы в районе аэропорта.

О том, что происходило 24 апреля, читайте в материале: Война — день 425: оккупанты ослабли, но все еще давят на востоке

Узнать о главных событиях 25 апреля можно в публикации: Война — день 426: оккупанты штурмуют Бахмут и готовятся к новому наступлению

С данными за 26 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 427: оккупанты штурмуют Бахмут, а ВСУ разрушают объекты россиян в тылу