В Бахмуте оккупанты уничтожили один из самых красивых муралов Украины: о чем речь (фото)

Создатели называют его одним из самых красивых в Украине

Россияне продолжают уничтожать памятники современной украинской культуры. Ранее в уже оккупированном Мариуполе оккупанты нагло закрасили знаковый мурал "Милана". А сейчас в Бахмуте полностью уничтожен дом, украшенный рисунком.

Об этом сообщают фотографы Константин и Влада Либеровы на своей странице в Instagram. Мурал "Община счастливых людей" расположен в юго-западной части Бахмута. Как сообщили фотографы, больше нет сооружения с изображением женщины и девочки. После российского авиаудара на месте остались только горы мусора.

"Один из символов Бахмута – многоэтажка на въезде в город, с муралом, на котором изображена счастливая семья: папа держит на плечах сына, а рядом мать держит дочь. Остались только папа и сын. Здания с изображением женщины и девочки больше не существует. Именно так они поступают с нашими семьями", — говорится в сообщении.

Таким образом, в почти стертом с лица Земли Бахмуте остались лишь часть мурала с отцом и сыном. А второй — женщину, которая любовалась дочерью, уничтожили. Как сообщает "Фокус", муралы появились в Бахмуте в 2020 году. Первый изображал отца, который держал на плечах мальчика с игрушечным самолетом в руке. Его нарисовали на девятиэтажке у Сквера освободителям Донбасса с памятником-самолетом. Оба рисунка создали на фасадах многоэтажек при въезде в город. Настенные картины назвали "Громада счастливых людей" и "Бахмут — город, открытый для добра".

Как выразилась тогда директор творческой группы KAILAS-V Яна Волк: "Эти два проекта сейчас самые красивые в Украине. Люди на все имеют свою точку зрения. Но на семью, детей, животных у всех один взгляд – это мыло. Это что-то свое, родное. Во-вторых, эти муралы очень качественные. На самом деле художников, которые могут достичь такого качества, в Украине немного".

Напомним, что в Бахмуте оккупанты ранее уничтожили символ города. Речь идет о самолетике, который был недалеко от этих двух муралов. Также в Бахмуте сгорел единственный на востоке страны музей росписи писанок.