В Бахмуте взорвали символ города (видео)

Самолет в последние месяцы являлся символом обороны города

В Бахмуте, где продолжаются тяжелые бои и захлебывается русское наступление, оккупанты взорвали символ города. Речь идет о самолете МиГ-17, который ассоциируют с Бахмутом.

О подрыве самолета сообщил журналист Юрий Бутусов. Он выложил видео того, что осталось на месте самолета. Возле памятника видна воронка от снаряда, который, вероятно, и стал причиной разрушения.

В комментариях под постом Бутусова мнения разделились. Одни называют самолет символом города, другие говорят, что это советский памятник, от которого и так немного смысла.

Как пишет автор Telegram-канала "Бахмутский демон" : "Самолетка больше нет. Вообще, советский самолетик это некий символ Бахмута, если честно. В той зоне ожесточенные бои". Также "Бахмутский демон" рассказывает, что оккупанты под Бахмутом стали менее уверенными в себе.

"На севере и южнее были попытки орков лезть, но однажды они стали менее уверены в себе. Вагнеров поджимает российская регулярная армия, потому что по плану вагнера должны взять Бахмут, куда зайдет регулярка, а вагнера пойдут на штурм Констахи под прикрытием их огня. Но Вагнера проваливают оцепление города, потому что мы их убиваем", — говорится в сообщении.

Отметим, что в честь самолета назван целый район в юго-западной части Бахмута. Он так и называется – "Самолет". Здесь находится выезд в сторону Константиновки, а неподалеку – дорога на Часов Яр через Артемовское. Это недалеко от северной дороги Бахмут — Славянск, являющейся основной артерией снабжения города.

Напомним, что в Киеве сегодня простились с отцом и сыном, защищавшим Бахмут и погибшим вместе. Между тем враг, который не может взять Бахмут, пытается выиграть себе тактическую паузу и усилить давление на других направлениях.