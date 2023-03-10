Закрыл сына собой, но погибли оба: в Киеве простились с семьей героев, которые защищали Бахмут

Отца и сына похоронят на Лесном кладбище в Киеве

Полномасштабная война в Украине продолжает забирать жизни наших защитников и мирных граждан. Во время защиты нашей родины гибнут целые семьи. В столице Украины прошло прощание с бойцами ВСУ — отцом и сыном, которые плечом к плечу сражались против россиян.

Об этом сообщает "Укринформ".

Боевой путь семьи Хомюков начался еще в первые дни полномасштабного вторжения. Олег с позывным "Хома" и его сын Никита с позывным "Турист" воевали в составе 206-го отдельного батальона Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Они освобождали Киевскую и Херсонскую области, затем обороняли Бахмут. Именно в этом городе-крепости и пали герои.

Во время очередного обстрела отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался у их голов. Мужчины погибли вместе.

10 марта прошла на Майдане Независимости состоялась гражданская панихида. Похоронят отца и сына Хомюков на Лесном кладбище в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине простились с легендарным бойцом ВСУ "Да Винчи". Тело погибшего Героя Украины привезли в его родное село на Прикарпатье.

Также мы сообщали, что на Донбассе погиб героический комбат, который сражался за Луганский аэропорт и Дебальцево.