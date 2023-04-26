Война — день 427: оккупанты штурмуют Бахмут, а ВСУ разрушают объекты россиян в тылу

Оперативно о главном 26 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 427 дней. Активные боевые действия не стихают по всей линии фронта — ВСУ продолжают успешно разрушать российскую логистику в тылу Луганской области, а оккупанты продолжают штурмовать на Бахмутском направлении. При этом западные аналитики отмечают, что Украина пытается сбить россиян с толку посылая различные ложные сигналы о том, когда и где будут нанесены удары после начала контрнаступления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты удвоили количество ракетоносителей в Черном море, они могут выпустить общий залп в 24 ракеты "Калибр"

00:00 Взрывы прозвучали в Херсоне, после чего там объявили воздушную тревогу. Местные каналы сообщают о движении российских БПЛА в сторону города.

С данными за 23 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 424: враг атакует на востоке, а ВСУ наносят удары на юге

О том, что происходило 24 апреля, читайте в материале: Война — день 425: оккупанты ослабли, но все еще давят на востоке

Узнать о главных событиях 25 апреля можно в публикации: Война — день 426: оккупанты штурмуют Бахмут и готовятся к новому наступлению