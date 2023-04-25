Война — день 426: оккупанты штурмуют Бахмут и готовятся к новому наступлению

Оперативно о главном 25 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 426 дней. Оккупанты продолжают предпринимать наступательные действия на многих направлениях, но основные усилия фокусируют на Бахмуте. При этом в сети появилась информация о том, что ВСУ уходят из города, однако в командовании эти слухи не подтвердили. Вместе с тем из-за улучшения погодных условий на фронте не исключено, что россияне предпримут новые попытки провести масштабное наступление.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В США говорят, что россияне могут попытаться предпринять новое наступление после улучшения погодных условий.

Узнать о главных событиях 22 апреля можно в публикации: Война — день 423: оккупанты штурмуют Бахмут и оживились еще на двух направлениях

С данными за 23 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 424: враг атакует на востоке, а ВСУ наносят удары на юге

О том, что происходило 24 апреля, читайте в материале: Война — день 425: оккупанты ослабли, но все еще давят на востоке