москва сделала выводы из прошлых неудач и начала окапываться после отступления из Херсона

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что весеннее контрнаступление ВСУ "произойдет неожиданно". Мол, чем дольше не будет знать враг, тем больше шансов, что оно пройдет успешно.

Между тем враг уже буквально зарылся в километры траншей в несколько рядов в Запорожье и на всякий случай разместил боевые машины на крыше захваченной Запорожской АЭС.

Это все — чтобы избежать повторения эпического покидания позиций, которое происходило осенью прошлого года благодаря контрнаступлению ВСУ.

"Телеграф" разбирался, как россия пытается угадать, где именно будет наступать ВСУ и как готовится.

В Запорожье выкопали 30-километровые рвы против танков

Спутниковые снимки Capella Space свидетельствуют, что вблизи оккупированного города Пологи Запорожской области россияне создали 3 ряда препятствий, передает Reuters:

они вырыли противотанковые рвы протяженностью в 30 км;

протяженностью в позади рвов идут ряды бетонных треугольников типа "зубы дракона" ;

; третий ряд – оборонительные траншеи, где будут сидеть солдаты.

На снимках Capella Space видны несколько линий оборонных укреплений

Территория между этими полосами, скорее всего, будет нашпигована минами, колючей проволокой. Эта сеть российских укреплений простирается от западной россии через восточную Украину в Крым.

Фотографии показывают, что большая часть защитных сооружений россиян строилась после ноября (после отступления из Херсона):

Издание показывает, что рубежи россиян начали возводиться после поражения в Херсоне.

Укрепление обозначают районы, где россия ожидает нападения или видит значение в содержании территории, цитирует издание военных экспертов. И гуще всего позиции сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области, на востоке и на узкой полосе, соединяющей Крым с остальной Украиной.

Город Пологи называют воротами Украины для наступления на равнинный юг. Здесь россия построила две четкие оборонительные линии, одну на север и одну на юг. Канавы и траншеи идут от восточного берега Днепра к югу от Васильевки и до Федоровки.

Токмак и Бильмак тоже окружены укреплениями: траншеи вырыты вдоль дорог, за пределами других населенных пунктов и в аэропортах городов Мелитополь и Бердянск. Север Крыма тоже укреплен.

Скорее всего, окапываются против "танкового кулака", который Украине помогают сформировать западные союзники в формате "Рамштайна".

Что означают эти полосы и как их "обойти"

AFP цитирует директора Средиземноморского фонда стратегических исследований (FMES) Пьер Разу, который говорит, что цель россиян принять удар.

"Во второй полосе нападающий склонен застрять, и даже если он пройдет, то третья откровенно сложна", — говорит Разу.

Reuters цитирует 4 экспертов, которые считают, что линия обороны россии будет слишком растянута из-за длины фронта, и Киев будет пытаться использовать эту уязвимость с помощью уловок, отвлечения, неожиданности и оперативной скорости.

По словам военного аналитика Александра Мусиенко, Украина может использовать предоставленные Западом суда для нападения на Херсонскую область с другой стороны Днепра. Это может вынудить рф отвести войска из других мест.

Кроме этого разрушение логистических узлов и линий снабжения сделает ее окопы слабыми. "Укрепленные позиции эффективны, если у вас есть боеприпасы, снаряды, оружие, которым вы можете защититься ", — говорит Мусиенко.

Сотрудник Института международных исследований Миддлбери Джон Форд обратил внимание на то, что препятствия на поле боя препятствуют лишь до тех пор, пока их охраняют боеспособные войска.

Ставка на "пушечное мясо"

Кремль продолжает полагаться на свой большой резерв солдат. Несмотря на значительные потери, последовательные кампании вербовки привели к увеличению численности русских войск на фронте.

"Даже истощена своими усилиями, (россия, — ред.)все равно будет достаточно резервов у людей, чтобы помочь смягчить шок от украинского нападения ", — заявили Филипп Гро и Венсан Турре в исследовании Фонда стратегических исследований (FRS).

Даже плохо обученные резервисты могут удержать линию, предполагает AFP.

ПВО на крыше атомной станции в Энергодаре

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российская армия обустроила огневые позиции на ядерных реакторах Запорожской атомной электростанции.

На спутниковых снимках, датированных мартом 2023 года, видно, что на крышах 2, 3 и 5-го реакторов видны определенные пристройки. В частности, на крыше второго реактора видно что-то похожее на будку или наблюдательный пункт, а на крыше третьей — огневые позиции, защищенные мешками с песком.

По словам британской разведки, это означает, что реакторы ЗАЭС интегрированы в тактическую оборону станции и существует большой риск их повреждения во время боевых действий.

Подготовка к "эвакуации", грабежу, похищению детей

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в населенных пунктах вблизи фронта, захватчики начали подготовку к эвакуации, которую наметили примерно на 5 мая.

"У врага — паника, враг готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. А с другой стороны, они готовятся к выходу из временно оккупированной территории", — сказал он.

По словам Федорова, в Энергодаре они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться. Эвакуацию они наметили примерно на 5 мая.

В населенных пунктах вблизи Токмака ездят российские автомобили с громкоговорителями и делают объявления, рекомендуют эвакуироваться либо в Мелитополь, либо в Крым.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что военные России пытаются вывезти детей из Херсона на Дальний Восток и из Энергодара Запорожской области в Крым. Они проводят так называемые "профилактические осмотры". Медицинские псевдорезультаты используют, чтобы вывезти детей на лечение.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивные кадры, как в Мелитополе кафиры укрепляют свои рубежи. По городу ездят грузовики с противотанковыми пирамидами.