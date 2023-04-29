Удар по важному объекту и позор морской пехоты рф: аналитик объяснил значение "бавовны" в Севастополе

Эксперт рассказал, что для оккупантов значит нефтебаза в Севастополе

Пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе является очередной победой беспилотной авиации и очередным позором морской пехоты россиян.

Такую точку зрения выразил эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров.

По его словам, возле данной нефтебазы расположены слипы десантных кораблей оккупантов.

"Помните "Саратов" в Бердянске? В слипах они загружаются и разгружаются. Это все – хозяйство 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Там у них военный городок, полигон, автодром и т.д", — написал он.

Майоров отметил, что удар по нефтебазе — это не просто разрушение инфраструктуры врага и уничтожение запасов топлива.

"Это удар по военному объекту, одному из важнейших в Севастополе. Прикрытие нефтебазы с неба было непосредственной задачей 810-й бригады. Они должны были защищать ее как себя самих. Успешно пораженная цель – это очередная виртуозная победа беспилотной авиации и очередной позор морской пехоты врага", – отметил он.

Также он опубликовал детальную карту местности, где произошел взрыв и пожар.

Отметим, что оккупанты активно продвигают версию о том, что на нефтебазу была совершена атака беспилотниками.

Ранее "Телеграф" публиковал шуточную реакцию ВСУ на пожар на нефтебазе.