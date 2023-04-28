ВСУ применили "боевые" байдарки для форсирования Днепра: западные СМИ пишут о первых освобожденных селах

Украинские воины уже несколько раз высаживались на левом берегу Днепра и даже освободили несколько сел

Никто не знает, откуда начнется контрнаступление ВСУ, не исключено, что с левого берега Днепра в Херсонской области. К тому же иностранные тренеры уже готовят боевых байдарочников для форсирования Днепра.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник. Также журналисты опубликовали фото, на которых видно, как украинские военные на байдарках плывут по реке.

Сообщается, что для форсирования Днепра ВСУ намерены использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках. С начала 2023 года Украина привлекает к этому вопросу экспертов и закупает необходимую спецтехнику.

Украинских воинов тренируют иностранные тренеры, среди которых гражданин Германии. По его словам, он лично обучил около 40 украинских военных. На кадрах, которые оказались в распоряжении Bild, виден тренировочный лагерь, который расположен на востоке Украины. Именно тут спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.

По словам экспертов, байдарки отлично подходят для того, чтобы незаметно переплыть через Днепр к позициям россиян на противоположном берегу: они бесшумные и небольшие по размеру, поэтому их трудно увидеть ночью. А чтобы приборы ночного видения тоже не могли заметить плавсредства, то на борт наносят специальное покрытие.

Также немецкое издание утверждает, что за последние несколько дней украинский спецназ в нескольких местах уже форсировал реку и освободил несколько населенных пунктов. В том числе и село Дачи в 93 километрах к северу от Крыма.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинское контрнаступление не будет финальной битвой с россией. Дмитрий Кулеба призвал не давать оценок до тех пор, пока не закончится война. В противном случае это искажает картину усилий.