Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич специально для "Телеграфа":

В пятницу, 21 апреля, спустя почти год после первой, состоится уже 11-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн". Пройдет она очно, на американской военно-воздушной базе "Рамштайн" в Германии.

Статистика по передаче партнерами вооружения, боеприпасов и техники Украине говорит сама за себя. Нам передается уже тяжелая бронетехника, новейшие системы ПВО. То, чего на начальных этапах нам не давали. Но сейчас у части наших партнеров, похоже, есть понимание, что такого рода помощь Украине необходима, а также, что ВСУ способны эффективно ее использовать.

Что касается новых поставок… Есть заявления высшего военно-политического руководства Украины о необходимости дальнейшего усиления противовоздушной обороны, о том, что мы нуждаемся в большем количестве бронетехники, в боевой авиации.

При этом не так часто озвучиваются вопросы дефицита боекомплекта, боезапаса. В украинском обществе почему-то воспринимают передачу нам только снарядов чуть ли не как "зраду". Хоть это не так. Нам могут поставить сотни танков, но если тем нечем будет стрелять, толку от них не будет.

То же самое касательно ПВО. Основная ее часть у нас – это комплексы средней дальности С-300. Производства боеприпасов к ним в Украине нет, запасы, которые были на складах, исчерпаны. Необходимо соответствующее пополнение. Или переход на другие системы, к которым наши партнеры боеприпасы производят. Так что данное направление не менее приоритетное, чем те же самолеты, системы ПВО и бронетехника.