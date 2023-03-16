"Идет подтягивание хвостов": эксперт об итогах юбилейного "Рамштайна"

Сергей Кузан указал "Телеграфу" на несколько ключевых деталей встречи по поддержке Украины

Прошедший накануне юбилейный десятый "Рамштайн" не стал каким-то революционным и прорывным для Украины. Однако эта встреча союзников Киева была ключевой, учитывая несколько важных моментов.

Такое мнение "Телеграфу" высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

"Нам нужно воспринимать десятый "Рамштайн" как конкретное рабочее заседание, чтобы решать текущие проблемы. А они понятны: в первую очередь — это недостаток боеприпасов, чтобы в условиях продолжающегося российского наступления мы, по крайней мере, могли противодействовать превосходящим силам противника. Конечно, у россиян сегодня есть преимущество и в живой силе, и в количестве боеприпасов, которыми они нас обстреливают, и в целом в количестве оружия. Поэтому это заседание было очень нужно, чтобы решить именно эти актуальные вопросы. Кроме того, опять же таки, попытаться подвести итоги по предварительным договоренностям, проанализировать, что по ним будет выполнено, и в какой срок", — отмечает он.

Как объяснил эксперт, если говорить по текущей ситуации с украинскими потребностями: "во-первых, Украина получит большее количество боеприпасов; во-вторых, коалиция проговаривает и договаривается, как они будут производить и складировать (увеличивать) объемы запасов этих боеприпасов, что для нас является стратегически важным".

"Это значит, что при любых условиях (даже если через год россия будет планировать и вести войну на истощение) благодаря этому "Рамштайну" наша западная коалиция будет готова и к такому развитию событий, — продолжает Кузан. — Что же касается текущих нужд по оружию, очень заметно "подтягивание хвостов" по всем предварительным договоренностям".

В частности, как объясняет глава УЦБС, речь идет о тех же самых 150 "Леопардах" от коалиции из 9 стран, передачу которых анонсировали партнеры Украины. "Это важно, это рабочий инструмент, потому что нам нужна и передача танков, и обучение, и обслуживание с ремонтом", — говорит эксперт.

Сергей Кузан отметил еще один важный момент: весь этот механизм "непрост, ведь такого военного вызова в Европе еще не было в таких объемах, и он сегодня отрабатывается".

Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос по поставкам Украине систем ПВО ближнего радиуса действия (переносные комплексы, а также новейшие установки — Авт.) и средней дальности (NASAMS, IRIS-T).

"Видим, что есть понимание у той же Бельгии и США, которые предоставляют нам эти установки. А также по тем, что мы еще ожидаем — SAMP/T и Patriot, которые потенциально могут сбивать именно баллистические цели. Как видно, система ПВО рассматривается в комплексе. И с нашими союзниками наконец диалог выходит на тот уровень, когда мы уже обсуждаем не какие-то единичные поставки, а уже говорится о комплексном обеспечении системами ПВО ближней, средней и большой дальности. Говорим уже о системном подходе после того, как прошло столько времени с тех пор, когда мы год назад просили о "закрытом небе". И вот, наконец, мы подходим к комплексному решению этого вопроса. Это не был какой-то революционный "Рамштайн", нет какого-то прорыва, но он все равно был очень нужен. Это была абсолютна рабочая встреча с рабочими вопросами", — резюмировал Кузан.

Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Алексей Резников после десятого "Рамштайна" отмечал, что вчерашняя встреча контактной группы по координации поддержки Украины дала оптимистичные результаты.

"Телеграф" писал также и о том, что союзники передадут Украине корабли. Уже передано от Нидерландов два минных тральщика класса Alkmaar.