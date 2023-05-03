Обойти не получится: "Большая семерка" готовит мощный санкционный удар по россии

россию ожидает новый мощный санкционный удар

Союзники Украины продолжают рассматривать варианты введения новых санкций против россии. На этот раз страны "Большой семерки" хотят нанести максимально болезненный удар по экономике рф.

Как сообщает Bloomberg, главная цель новых ограничений — закрыть лазейки в существующих санкциях.

Свои наработки в этом вопросе партнеры Украины планируют озвучить на встрече лидеров "Большой семерки", которая пройдет в конце мая в Японии.

В материале говорится, что множество санкций в отношении москвы с начала войны не смогли нанести сокрушительный удар по экономике рф. Более того, россияне научились обходить ограничительные меры, с чем тоже нужно бороться.

Ожидается, что в новом пакете санкций, 11-м по счету с февраля 2022 года, могут ввести запрет на транзит многих товаров через территорию рф. Также могут быть введены ограничительные меры против судов, отключающих навигационные системы.

Также союзников Украины тревожит тот факт, что у рф резко возрос объем торговли с некоторыми странами. Ожидается, что вопрос оказания давления на эти страны также будет обсуждаться на встрече в Японии.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина ввела новые санкции против россии.