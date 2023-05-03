Обійти не вийде: "Велика сімка" готує потужний санкційний удар по росії

на росію чекає новий потужний санкційний удар

Союзники України продовжують розглядати варіанти запровадження нових санкцій проти росії. Цього разу країни "Великої сімки" хочуть завдати максимально болісного удару по економіці рф.

Як повідомляє Bloomberg, головна мета нових обмежень — закрити лазівки у санкціях.

Свої напрацювання у цьому питанні партнери України планують озвучити на зустрічі лідерів "Великої сімки", яка відбудеться наприкінці травня у Японії.

У матеріалі говориться, що безліч санкцій проти москви з початку війни не змогли завдати нищівного удару по економіці росії. Більше того, росіяни навчилися обходити обмежувальні заходи, із чим також потрібно боротися.

Очікується, що в новому пакеті санкцій, 11-му за рахунком з лютого 2022 року, можуть запровадити заборону на транзит багатьох товарів через територію рф. Також можуть бути запроваджені обмежувальні заходи проти суден, які відключають навігаційні системи.

Також союзників України непокоїть той факт, що в росії різко зріс обсяг торгівлі з деякими країнами. Очікується, що питання тиску на ці країни також обговорять на зустрічі в Японії.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна запровадила нові санкції проти росії.