Українські військові облігації через російський банк? Як і чому (не)працюють санкції

Чому санкції проти бізнесу з Росії не працюють на повну силу

У той час, як Україна продовжує розширювати списки санкцій, вводячи все нові обмеження на російський бізнес в країні, російський бізнес продовжує знаходити лазівки в українських ринкових реаліях, щоб почуватися досить комфортно і впевнено. При цьому російський бізнес навіть намагається заробляти на патріотизмі українців, якщо не гроші, то принаймні репутацію.

Військові облігації українці купують у банку російських олігархів

У Telegram українці обурилися тим, що Sence bank продає українцям військові облігації і на порталі держпослуг "ДІЯ" ведеться реклама цього банку. Адже, хоча в листопаді фінустанова змінила назву, не секрет, що її власниками є російські олігархи – з 7 бенефіціарів п’ятеро є громадянами країни-окупанта.

Альфабанк продає військові облігації

За даними НБУ, найбільші частки в капіталі банку до 24 лютого 2022 року належали Михайлу Фрідману (32,8%), Герману Хану (20,9%), Олексію Кузьмичову (16,3%) та Петру Авену (12,4%) ).

Вже в березні 2022 року власник найбільшої частки у капіталі банку Михайло Фрідман потрапив під санкції від України, але також перебуває в аналогічних списках Канади, ЄС, Австралії та Великобританії.

У результаті в 2022 році активно ходили чутки про бажання Фрідмана і Петра Авена вийти з-під санкцій шляхом прийняття українського громадянства та інвестиції в українську економіку 1 млрд дол., правда шляхом вливання їх у свій власний "Альфабанк".

Але торг не вийшов і тоді у фінустанові "пішли іншим шляхом".

Зокрема почали продавати військові облігації Міністерства фінансів, причому робити це без комісії на свою користь. Вже в лютому Sence bank звітував про продаж своїм клієнтам військових облігацій на суму 4,2 млрд грн.

Облігації на війну з Росії від російського банку — чи законно це?

І тут ми підбираємось власне до механізму дії санкцій проти російського бізнесу в Україні.

Так, згідно з даними аналітичної системи YouControl, під санкціями перебуває Михайло Фрідман, але не сам банк, як такий. Інакше кажучи, Альфабанк у своїй новій іпостасі Sence bank має повне право займатися фінансовою діяльністю в Україні, приносячи своїм власникам новий дохід.

Головний акціонер банку – Михайло Фрідман

За словами призначеного керуючим частками акціонерів у Sence bank Симеона Дянкова, особи, які перебувають під санкціями, відсторонені від управління, але санкції не поширюються на холдингову компанію, яка володіє фінустановою.

Але незабаром Національний банк України заборонив власникам банку в особі люксембурзької компанії АBH Holdings SA і кіпрської ABH Ukraine Limited, яка належить їй же, голосувати своїми акціями, тобто позбавив їх управління. Щоправда у рішенні нацрегулятора наголошується, що це "тимчасово".

Інакше кажучи, сьогодні власники банку в особі його російських власників не можуть управляти своїм активом, але він, як і раніше, формально належить їм, а значить і операції, що проводяться, приносять прибуток російському бізнесу.

Що чекає на Sence bank далі?

Отже, банк, що належить підсанкціонним російським олігархам, продовжує працювати в Україні і хоча формально керувати ним громадяни Росії не можуть, вони продовжують залишатися його власниками і тут можливі два варіанти:

через деякий час Sence bank повернеться його власникам, як це можливо з власністю українських олігархів, які перейшли державі в листопаді минулого року ;

буде ухвалено рішення про націоналізацію фінустанови.

Кожен з цих варіантів має свої плюси та мінуси, наприклад, націоналізація дозволяє радикально вирішити проблему російської власності банку і перестане викликати питання в суспільстві, чому банк продає, наприклад, військові облігації. З іншого боку, Sence bank знаходиться на 3-му місці в Україні за обсягами депозитів фізичних осіб (понад 37 млрд. грн.) і таке рішення може спровокувати паніку на банківському ринку. В умовах війни "погасити" цю паніку державі буде ще складніше, ніж у мирний час.

Тимчасовий перехід банку дозволяє пом’якшити негативні наслідки від його приватизації та уникнути банківської паніки на ринку. З іншого боку, власність російському бізнесу доведеться в результаті віддати, що безсумнівно викличе негатив у суспільстві.

Тим часом влада готує подарунок вітчизняному великому бізнесу в особі головного гравця на ринку енергетики Ріната Ахметова – йому можуть діставатися доходи від експорту української електроенергії.