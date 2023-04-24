Украинские военные облигации через российский банк? Как и почему (не)работают санкции

Почему санкции против бизнеса из рф не работают в полную силу

В то время как Украина продолжает расширять санкционные списки, вводя все новые ограничения на российский бизнес в стране, российский бизнес продолжает находить лазейки в украинских рыночных реалиях, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно и уверенно. При этом российский бизнес даже пытается зарабатывать на патриотизме украинцев если не деньги, то по крайней мере репутацию.

Военные облигации украинцы покупают у банка российских олигархов

В Telegram украинцы возмутились тем, что Sence bank продает украинцам военные облигации и на портале госуслуг "Дия" ведется реклама этого банка. Ведь хотя в ноябре финучреждение и изменило название, не секрет что его владельцами являются российские олигархи – из 7 бенефициаров пятеро являются гражданами страны-оккупанта.

Альфабанк продает военные облигации

Согласно данным НБУ, самые крупные доли в капитале банка до 24 февраля 2022 года принадлежали Михаилу Фридману (32,8%), Герману Хану (20,9%), Алексею Кузьмичеву (16,3%) и Петру Авену (12,4%).

Уже в марте 2022 года владелец крупнейшей доли в капитале банка Михаил Фридман попал под санкции от Украины, но также состоит в аналогичных списках Канады, ЕС, Австралии и Великобритании.

В итоге в 2022-м году активно ходили слухи о желании Фридмана и Петра Авена выйти из-под санкций путем принятия украинского гражданства и инвестиции в украинскую экономику 1 млрд дол., правда путем вливания их в свой собственный Альфабанк.

Но торг не получился и тогда в финучреждении "пошли другим путем".

В частности, начали продавать военные облигации Министерства финансов, причем делать это без комиссии в свою пользу. Уже в феврале Sence bank отчитался о продаже своим клиентам военных облигаций на сумму в 4,2 млрд грн.

Облигации на войну с рф от российского банка — законно ли это?

И тут мы подбираемся собственно к механизму действия санкций против российского бизнеса в Украине.

Так, согласно данным аналитической системы YouControl, под санкциями находится Михаил Фридман, но не сам банк как таковой. Иначе говоря, "Альфабанк" в своей новой ипостаси Sence bank имеет полное право заниматься финансовой деятельностью в Украине, принося своим владельцам новый доход.

Главный акционер банка - Михаил Фридман

По словам назначенного управляющим долями акционеров в Sence bank Симеона Дянкова, лица, находящиеся под санкциями, отстранены от управления, но санкции не распространяются на холдинговую компанию, владеющую финучреждением.

Но вскоре Национальный банк Украины запретил собственникам банка в лице люксембургской компании АBH Holdings S.A и принадлежащего ей же кипрской ABH Ukraine Limited голосовать своими акциями, то есть лишил их управления. Правда в решении нацрегулятора подчеркивается, что это "временно".

Иначе говоря, сегодня владельцы банка в лице его российских собственников не могут управлять своим активом, но он по-прежнему формально принадлежит им, а значит и проводимые операции приносят прибыль российскому бизнесу.

Что ждет Sence bank дальше?

Итак, принадлежащий подсанкционным российским олигархам банк продолжает работать в Украине и хотя формально управлять им граждане рф не могут, они продолжают оставаться его владельцами и тут возможны два варианта:

по истечении некоторого времени Sence bank вернется его собственникам, как это возможно с собственностью украинских олигархов, перешедших государству в ноябре прошлого года;

будет принято решение о национализации финучреждения.

У каждого из данных вариантов есть свои плюсы и минусы, например, национализация позволяет радикально решить проблему российской собственности банка и перестанет вызывать вопросы в обществе, почему банк продает, например, военные облигации. С другой стороны, Sence bank находится на 3-м месте в Украине по объемам депозитов физических лиц (более 37 млрд грн.) и такое решение может спровоцировать панику на банковском рынке. В условиях войны "погасить" эту панику государству будет еще сложнее чем в мирное время.

Временный переход банка позволяет смягчить негативные последствия от его приватизации и избежать банковской паники на рынке. С другой же стороны, собственность российскому бизнесу придется в результате отдать, что несомненно вызовет негатив в обществе.

Тем временем же власти готовят подарок отечественному крупному бизнесу в лице главного игрока на рынке энергетики Рината Ахметова – ему могут доставаться доходы от экспорта украинской электроэнергии.