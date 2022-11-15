Санкциям конец? США снимают ограничения с российских банков и посольств

С российских банков сняли часть санкций, говорят это временно

Министерство финансов США с 10 ноября текущего по 15 мая будущего года снимает некоторые санкции для ряда российских банков на операции, связанные с энергетикой. Например, оплату производства и переработки газа и нефти.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его словам, разрешение выдали 6 российским банкам – Внешторгбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Открытие, Совкомбанк, банк ВТБ. Кроме того, аналогичное разрешение получили юридические лица, в которых данные банки владеют 50% акций и выше.

Снятие санкций означает разрешение финансирования добычи, производства, очистки, сжижения, газификации, регазификации, конверсии, обогащения, производства, транспортировки или приобретения нефти, включая сырую нефть, аренду конденсатов, нефти, жидкости природного газа, нефтепродукты, природный газ или другие продукты.

Также разрешается финансировать производства таких товаров как как уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива, или урана в любой форме, а также разрешена разработка, производство, генерация, передача или обмен электроэнергией с помощью любых средств, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии.

Вместе с тем любые другие операции подобных банков продолжают оставаться под запретом.

Также частично сняты санкции с посольств и Генеральных консульств рф — им разрешили осуществлять финансовые операции, связанные исключительно с выполнением дипломатических функций. При этом подобные операции запрещены, если в них участвуют Центрального банка рф, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов.

Тем временем в рф попытались вернуть подключение к системе SWIFT своего госбанка "Россельхозбанк" под предлогом его участия в "зерновой сделке".