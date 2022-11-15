Санкціям кінець? США знімають обмеження з російських банків та посольств

З російських банків зняли частину санкцій, кажуть це тимчасово

Міністерство фінансів США з 10 листопада поточного до 15 травня наступного року знімає деякі санкції для низки російських банків на операції, пов’язані з енергетикою. Наприклад, оплату виробництва та переробки газу та нафти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його словами, дозвіл видали шістьом російським банкам – Зовнішторгбанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Відкриття, Радкомбанк, банк ВТБ. Крім того, аналогічний дозвіл отримали юридичні особи, у яких дані банки володіють 50% акцій та вище.

Зняття санкцій означає дозвіл на фінансування видобутку, виробництва, очищення, зрідження, газифікації, регазифікації, конверсії, збагачення, виробництва, транспортування або придбання нафти, включаючи сиру нафту, оренду конденсатів, нафти, рідини природного газу, нафтопродукти, природний газ або інші продукти.

Також дозволяється фінансувати виробництво таких товарів як вугілля, деревина або сільськогосподарські продукти, що використовуються для виробництва біопалива, або урану в будь-якій формі, а також дозволена розробка, виробництво, генерація, передача або обмін електроенергією за допомогою будь-яких засобів, включаючи ядерні, теплові та відновлювані джерело енергії.

Натомість будь-які інші операції подібних банків продовжують залишатися під забороною.

Також частково знято санкції з посольств та Генеральних консульств Росії — їм дозволили здійснювати фінансові операції, пов’язані виключно з виконанням дипломатичних функцій. При цьому подібні операції заборонені, якщо в них беруть участь Центральний банк Росії, Фонд національного добробуту та Міністерство фінансів.

Тим часом у Росії спробували повернути підключення до системи SWIFT свого держбанку "Россельхозбанк" під приводом його участі в "зерновій угоді".