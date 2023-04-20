Государство всегда отдает долги олигархам? Деньги от экспорта украинской электроэнергии может получить Ахметов

В месяц бизенсмен может получить от государства сотни миллионов гривен

Совсем недавно, с 11 апреля, после длительного перерыва, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу и даже успела на этом заработать первые деньги.

Однако будущие доходы уже планируют направить на выплату долгов государства за приобретенную ранее "зеленую электроэнергию". Об этом в комментарии профильному изданию ExPro сообщил Юрий Камельчук, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ.

Экспорт электроэнергии – чтобы отдать долги

Как поясняет издание до 1 января 2023 года действовала норма, согласно которой весь доход от экспорта электроэнергии делился поровну по 50% между ГП "Гарантированный покупатель" и на погашение задолженности на балансирующем рынке.

На первый взгляд предложение кажется разумным, ведь "Гарантированный покупатель" должен поставщикам "зеленой энергии" 15,3 млрд грн, причем за прошлый год он расплатился на 53,3%, а в 2023-м году платит 63,4% от необходимого.

Государство помнит о своих долгах

Но кто в Украине является основным производителем так называемой "зеленой энергии"? То есть получаемой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – света, ветра и прочих?

Главными игроками на этом рынке традиционно являются крупные бизнесмены и зачастую они же и политики, что объясняется "заботой" государства, платящей за энергию из ВИЭ более высокую цену – не менее 0,14 евро или порядка 5,5 грн за 1 кВт/ч.

Деньги получит Ахметов?

Вторжение рф кардинально изменило структуру рынка электроэнергии из ВИЭ. Так украинская ветроэнергетика, расположенная в основном на юге, согласно данным ООН выведена из строя на 90% из-за повреждений или захвата территорий.

В результате из 5 главных игроков на рынке "зеленой энергии" остались фактически только двое.

В частности, китайская компания CNBM владеет солнечными электростанциями, построенными в Крыму еще братьями Клюевыми, которые ранее бежали в рф. Правда с началом войны вряд ли эти СЭС могли экспортировать энергию в Украину.

Другой игрок – компания "Виндкрафт Украина" шведских бизнесменов Карла Стурена и Йохана Бодена, также пойдет "мимо кассы", ведь их шесть ветропарков сосредоточены в районе временно оккупированного Скадовска в Херсонской области.

Проблемы и у инвестора Ричарда Дейтса, владельца инвестиционного фонда VR Capital Group, правда свои проекты в Украине компания начала сворачивать еще в 2021-м году.

В результате, основным выгодоприобретателем возможного решения государства направить 50% дохода от экспорта электроэнергии на оплату долгов, может оказаться один из самых богатых украинцев и владелец примерно 25% украинской энергетики Ринат Ахметов.

Кроме порядка 80% энергомощностей на базе ТЭС, Ахметов владеет примерно 25% мощностей "зеленой энергетики". В частности ему принадлежит фирма ДТЭК ВИЭ. На сайте компании активно размещаются новости о восстановлении предприятий группы, тут и выход на работу с 50% мощностью Трифоновской солнечной электростанции на Херсонщине и запуск Тилигульской ветроэлектростанции. Очевидно, бизнесмен спешит закрепить свою будущую монополию и расширить свою долю на рынке энергии из ВИЭ где он и так занимает первое место.

Полмиллиарда гривен в месяц для Ахметова

На какие суммы может рассчитывать Ринат Ахметов и его ДТЭК ВИЭ от экспорта украинской электроэнергии?

В Министерстве энергетики Украины рассчитывают получать порядка 70 млн дол. ежемесячно от экспорта электроэнергии, из которых 50% или 35 млн дол могут поступать "Гарантированному покупателю".

Сейчас сложно сказать, какая часть от этой суммы может пойти ДТЭК ВИЭ, ведь хотя доля в производстве "зеленой энергии" у компании порядка 25%, в денежном отношении скажем в 2019-м году компания получила порядка 30% от выплат государством по "зеленому тарифу".

С учетом вывода из строя с началом войны большинства крупных конкурентов, вероятнее всего, ДТЭК ВИЭ будет получать около 50% от 35 млн дол в месяц, которые будут перечислять ГП "Гарантированный покупатель". То есть речь может идти о порядка 18 млн дол или около 660 млн грн.

Еще одним дополнительным источником доходов для Рината Ахметова может стать планируемое с 1 мая повышение тарифов на электроэнергию для населения, при котором за 1 кВт/ч могут предложить платить до 2,5 грн за тот же киловатт.