В Киеве сносят ещё одно историческое здание. Причем тут Ринат Ахметов и глава ФГИ Рустем Умеров

Землю в Голосеевском районе столицы очевидно хотят застроить жильем

Начиная с 2021 года в Киеве постепенно разрушают здание столичного пивзавода №1 расположенного в Голосеевском районе столицы. Земельный участок площадью в 3 га очевидно представляют куда большую ценность чем само здание предприятия, объявленного банкротом еще в 2009-м году.

О работах по демонтажу сообщил активист Антон Короб, что происходит постепенно и потому не привлекает особого внимания.

К разрушению же завода может быть причастен нынешний глава Фонда государственного имущества Украины, участник переговоров с рф и экс-нардеп Рустем Умеров, поскольку принадлежит скандальная земля его брату.

Пивоварня Шульца – 3 гектара истории

Бывший пивзавод №1 или пивоварня Шульца начинают свою историю в 60-х годах 19-го века, когда немецкий предприниматель и пивовар Иоганн Шульц занялся производством пива. Покупая и арендуя небольшие пивоварни в 1881 году он объединил их в один пивной завод.

После падения Российской империи завод был переименован и получил название Киевский пивзавод №1, успешно работал все времена СССР и даже изготовлял пиво для высшего партийного руководства.

С независимостью Украины завод был приватизирован и продолжил работу, в 2000-м год став частью крупного производителя пива "Сармат", принадлежавшего Ринату Ахметову. Однако дела у завода шли плохо и уже в 2003-м году предприятие прекратило выпускать пиво, а в 2009-м году было признано банкротом.

Завод на карте Киева

Хотя история предприятия закончилось, осталось само здание которому 140 лет и территория, на которой находится предприятие – 3 гектара земли в Голосеевском районе столицы. Они-то очевидно и стали причиной уничтожения предприятия.

Разбирать начали 2 года назад

Впервые вокруг здания пивзавода активисты забили тревогу весной 2021 года – тогда члены организации "Мапа Реновації" заявили, что начался демонтаж здания, причем нет информационного стенда с описанием запланированных работ и строительного забора. Разрешительные документы на строительстве также отсутствовали.

Земля завода с высоты

В то же время, как ответили активистам в мэрии, охранного статуса памятника архитектуры здание не имеет. Тем не менее шумиха заставила владельца на время прекратить демонтажные работы.

И вот почти 2 года спустя снова стало известно о демонтажных работах, к которым приступил владелец земли и это уже не Ринат Ахметов.

При чем тут Рустем Умеров

Как выяснил блогер Владимир Бондаренко, нынешним владельцем 3 га земли Киевского пивзавода является благотворительная организация "Международный благотворительный фонд "Фонд национального благополучия Крыма". Последний, по данным Бондаренко, подконтролен нынешнему главе Фонда госимущества и экс-нардепу Украины от партии "Голос" Рустему Умерову через его брата Рефата.

Рустем Умеров

По данным "Телеграфа", все несколько сложнее. Владельцем земельного участка с кадастровым № 8000000000:79:077:0005 действительно является организация "Международный благотворительный фонд "Фонд национального благополучия Крыма". Правда следы самого Умерова или его брата проследить не так-то просто.

Учредителем организации Международный благотворительный фонд "Фонд национального благополучия Крыма" выступает другой БФ – "Астем фаундейшн", одним из соучредителей которого выступает Рефат Умеров, правда его отчество – Серверович, не совпадает с отчеством главы ФГИУ – Энверович. Впрочем, не исключено, что речь идет о двоюродных братьях.

Как бы то ни было, связи и личное знакомство Рустема и Рефата Умерова не вызывают сомнений, ведь они были, например, помощниками нардепа 8-го созыва ВР Украины Мустафы Джемилева.

Кроме того, по данным сервиса YouControl, они выступали соучредителями целого ряда коммерческих и некоммерческих стурктур, например, ООО "Астем", "Блек си групп", "Евразия инжиниринг", "Фонд развития Крыма" и другие.

3 га столичной земли: от Ахметова к Умеровым для жилого строительства?

Но самое интересное — такое себе ООО "Комплекс Октябрьский 40", которое занимается недвижимостью и принадлежит Рефату Умерову. Владельцем он стал лишь в июле 2019 года, когда его прежний собственник, Рустем Умеров, стал народным депутатом Украины.

Но предыстория самого ООО "Комплекс Октябрьский 40" куда интереснее, ведь до 17 декабря 2018 года им владел, через ряд офшорных компаний, сам Ринат Ахметов. Иначе говоря, именно в конце 2018-го года 3 га земли Киевского пивзавода перешли, вместе с фирмой, в собственность к Рустему Умерову. Затем земля была передана в тот самый "Международный благотворительный фонд "Фонд национального благополучия Крыма" которым управляет Рефат Умеров.

Кадастр говорит строить можно, но не жилье

Вероятно, впоследствии эти 3 га киевской земли будут застроены жилыми домами, квартиры в которых будет продавать как раз ООО "Комплекс Октябрьский 40" Рефата Умерова. Впрочем, остается вопрос целевого предназначения земельного участка, хотя категория земли звучит как "земля жилой и общественной застройки", целевым назначением значится "коммерческое использование", то есть возможно столичным депутатам еще предстоит утверждать изменение целевого назначения.

Чем грозит же застройка земель без соответствующего разрешения хорошо видно на примере скандала с IT-компанией MacPaw.