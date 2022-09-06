Нардепа от "Голоса" хотят назначить на пост главы ФГИ: инсайд "Телеграфа" официально подтвержден

Рассмотрение кандидатуры произойдет 7 сентября

Исполняющая обязанности главы Фонда госимущества Ольга Батова подтвердила информацию "Телеграфа" о том, что народного депутата Рустема Умерова ("Голос") рассматривают на должность главы ведомства.

Как сообщила Батова в своем Фейсбук, рассмотрение кандидатуры нового главы ФГИ произойдет уже 7 сентября и призвала народных депутатов поддержать кандидатуру Умерова.

"Он станет ощутимым усилением нашей команды. В свою очередь, я остаюсь в Фонде в должности Первого заместителя и сделаю все, чтобы помочь войти в курс дела и добиться всех запланированных результатов. Рустем, пожалуй, едва ли не единственный человек, с кем я готова была бы остаться в должности", — сообщила она.

Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва. До избрания народным депутатом являлся главным исполнительным директором компании ASTEM.

После начала вторжения россиян в Украину входил в состав делегации переговорщиков.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что в начале марта с тайным визитом в Киеве был неформальный коммуникатор между Банковой и Кремлем — Роман Абрамович. Он встречался с несколькими украинскими переговорщиками, включая Умерова, после чего у участников встречи обнаружили следы отравления. Сам нардеп информацию об отравлении не подтвердил.