У Києві зносять ще одну історичну будівлю. Причому тут Рінат Ахметов та голова ФДМ Рустем Умеров

Землю в Голосіївському районі столиці, очевидно, хочуть забудувати житлом

Починаючи з 2021 року, у Києві поступово руйнують будівлю столичного пивзаводу №1 розташованого в Голосіївському районі столиці. Земельна ділянка площею в 3 га очевидно становить значно більшу цінність, ніж сама будівля підприємства, оголошеного банкрутом ще в 2009-му році.

Про роботи з демонтажу повідомив активіст Антон Короб, що відбувається поступово і тому не привертає особливу увагу.

До руйнування заводу може бути причетний нинішній голова Фонду державного майна України, учасник переговорів з Росії та екс-нардеп Рустем Умеров, оскільки належить скандальна земля його братові.

Пивоварня Шульца – 3 гектари історії

Колишній пивзавод №1 чи броварня Шульца розпочинають свою історію у 60-х роках 19-го століття, коли німецький підприємець та пивовар Йоганн Шульц зайнявся виробництвом пива. Купуючи та орендуючи невеликі броварні в 1881 році, він об’єднав їх в один пивний завод.

Після падіння Російської імперії завод було перейменовано та отримав назву Київський пивзавод №1, успішно працював усі часи СРСР і навіть виготовляв пиво для вищого партійного керівництва.

З незалежністю України завод був приватизований і продовжив роботу, 2000-го став частиною великого виробника пива "Сармат", що належав Рінату Ахметову. Проте справи у заводу йшли погано і вже 2003-го року підприємство припинило випускати пиво, а 2009-го було визнано банкрутом.

Завод на карті Києва

Хоча історія підприємства закінчилася, залишилася сама будівля якій 140 років і територія, на якій знаходиться підприємство – 3 гектари землі у Голосіївському районі столиці. Вони очевидно і стали причиною знищення підприємства.

Розбирати почали 2 роки тому

Вперше навколо будівлі пивзаводу активісти забили на сполох навесні 2021 року – тоді члени організації "Мапа Реновації" заявили, що розпочався демонтаж будівлі, причому немає інформаційного стенду з описом запланованих робіт та будівельного паркану. Дозвільних документів на будівництві також не було.

Земля заводу з висоти

Водночас, як відповіли активістам у мерії, охоронного статусу пам’ятника архітектури будівля не має. Проте галас змусив власника на якийсь час припинити демонтажні роботи.

І ось майже через 2 роки знову стало відомо про демонтажні роботи, до яких приступив власник землі і це вже не Рінат Ахметов.

До чого тут Рустем Умеров

Як з’ясував блогер Володимир Бондаренко, нинішнім власником 3 га землі Київського пивзаводу є благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Фонд національного добробуту Криму". Останній, за даними Бондаренка, підконтрольний нинішньому голові Фонду держмайна та екс-нардепу України від партії" через його брата Рефата.

Рустем Умеров

За даними "Телеграфа", дещо складніше. Власником земельної ділянки з кадастровим №8000000000:79:077:0005 справді є організація "Міжнародний благодійний фонд "Фонд національного добробуту Криму". Правда сліди самого Умерова чи його брата простежити не так просто.

Засновником організації Міжнародний благодійний фонд "Фонд національного добробуту Криму" виступає інший БФ — "Астем фаундейшн", одним із співзасновників якого виступає Рефат Умеров, щоправда він Серверович, що не збігається з по-батькові глави ФДМУ — Енверович. Втім, не виключено, що йдеться про двоюрідних братів.

Як би там не було, зв’язки та особисте знайомство Рустема та Рефата Умерова не викликають сумнівів, адже вони були, наприклад, помічниками нардепа 8-го скликання ВР України Мустафи Джемілєва.

Крім того, за даними сервісу YouControl, вони виступали співзасновниками цілої низки комерційних та некомерційних структур, наприклад, ТОВ "Астем", "Блек сі груп", "Євразія інжиніринг", "Фонд розвитку Криму" та інші.

3 га столичної землі: від Ахметова до Умерова для житлового будівництва?

Але найцікавіше — таке собі ТОВ "Комплекс Жовтневий 40", яке займається нерухомістю та належить Рефату Умерову. Власником він став лише у липні 2019 року, коли його колишній власник Рустем Умеров став народним депутатом України.

Але передісторія самого ТОВ "Комплекс Жовтневий 40" набагато цікавіша, адже до 17 грудня 2018 року ним володів, через низку офшорних компаній, сам Рінат Ахметов. Інакше кажучи, саме наприкінці 2018 року 3 га землі Київського пивзаводу перейшли разом із фірмою у власність до Рустема Умерова. Потім земля була передана до цього "Міжнародного благодійного фонду "Фонд національного добробуту Криму" яким керує Рефат Умеров.

Кадастр каже будувати можна, але не житло

Ймовірно, згодом ці 3 га київської землі буде забудовано житловими будинками, квартири в яких продаватиме саме ТОВ "Комплекс Жовтневий 40" Рефата Умерова. Втім, залишається питання цільового призначення земельної ділянки, хоча категорія землі звучить як "земля житлової та суспільної забудови", цільовим призначенням є "комерційне використання", тобто, можливо, столичним депутатам ще належить затверджувати зміну цільового призначення.

Чим загрожує забудова земель без відповідного дозволу добре видно на прикладі скандалу з IT-компанією MacPaw.