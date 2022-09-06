Нардепа від "Голосу" хочуть призначити на посаду голови ФДМУ: інсайд "Телеграфа" офіційно підтверджено

Розгляд кандидатури відбудеться 7 вересня

Виконувач обов’язків голови Фонду держмайна Ольга Батова підтвердила інформацію "Телеграфа" про те, що народного депутата Рустема Умерова ("Голос") розглядають на посаду голови відомства.

Як повідомила Батова у своєму Фейсбуку, розгляд кандидатури нового голови ФДМ відбудеться вже 7 вересня і закликала народних депутатів підтримати кандидатуру Умерова.

"Він стане відчутним посиленням нашої команди. У свою чергу, я залишаюся у Фонді на посаді Першого заступника і зроблю все, щоб допомогти увійти в курс справи та досягти всіх запланованих результатів. Рустем, мабуть, чи не єдина людина, з ким я готова була б залишитися на посаді", — повідомила вона.

Рустем Умеров – український політичний діяч, підприємець, інвестор та меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України ІХ скликання. До обрання народним депутатом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

Після початку вторгнення росіян до України входив до складу делегації перемовників.

Крім того, у ЗМІ повідомлялося, що на початку березня із таємним візитом у Києві був неформальний комунікатор між Банковою та Кремлем — Роман Абрамович. Він зустрічався з кількома українськими перемовниками, включаючи Умерова, після чого в учасників зустрічі виявили сліди отруєння. Сам нардеп інформацію про отруєння не підтвердив.